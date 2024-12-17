Найнебезпечніша ситуація зараз у Великій Новосілці - військовий оглядач

Окупанту знову вдалося частково відновити позиції у Новому Комарі.

Стала відома ситуація біля Роздольного та у районі Нового Комаря - на дій ділянці фронт тривають бої.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах. На певний час був паритет, але ворог додав оперативних резервів на тій ділянці та знову намагається активно штурмувати.

Окупанту знову вдалося частково відновити позиції у Новому Комарі.

Найнебезпечніша ситуація зараз в самій Великій Новосілці, де ворог намагається повернути втрачені позиції та просуватися далі.

Наші воїни ціною надзусиль пригальмовують рух, а також контратакують за можливості.

Південніше окупант нарощує зусилля та угрупування, щоб захопити Макарівку, Сторожеве та Времівку.

З Благодатного ворог форсував р. Мокрі Яли та хоче оточити макарівський гарнізон.

Також є спроби просуватися нашим правим флангом у бік Новосілки.

Ворог зараз все ще знаходиться на піку свого наступу, тому складно сказати, чи буде втримано смт. Велика Новосілка разом з плацдармом навіть протягом 2-х наступних тижнів.

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Нагадаємо, стало відомо, що ЗСУ відкинули росіян поблизу села Піщане Покровського району. В самому Покровську ворожих ДРГ станом на 16 грудня немає.

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