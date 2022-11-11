Найніжніший пиріг на вихідні: тісто перетворюється на крем і просто тане у роті

Такий пиріг з ананасами виходить дуже ніжним і м'яким. А готувати його зовсім не складно.

На форму 10*22 см потрібно взяти такі інгредієнти:

70 г молока;

20 г розтопленого вершкового масла;

50 г борошна;

400 г консервованого ананасу;

1 неповна чайна ложка розпушувача;

2 невеликі яйця;

35 г цукру;

0,5 г ванільного цукру;

дрібка солі.

Приготування дуже просте і не потребує від вас багато часу:

Розбити у досить глибоку миску яйця, додати сіль, цукор, ванільний цукор. Збивати міксером на середній швидкості протягом 3 хвилин. У вас повинна вийти пишна світла маса. Якщо немає міксера, можна використовувати вінчик. До маси додати розтоплене веркове масло і перемішати міксером чи ложкою до однорідності. Просіяти борошно, додати розпушувач. Перемішати, щоб у вас вийшло тісто без грудочок. Далі влити молоко і ще раз перемішати. Тісто повинно бути рідким. Взяти консервовані ананаси (краще шматочками). Перемішати їх з тістом. Застелити форму для запікання пергаментом, вилити всередину тісто і розрівняти.

Пиріг потрібно випікати за температури 180 градусів протягом 30 хвилин. Духовку варто заздалегідь розігріти. Дістати готовий пиріг та остудити.

Тісто в такому рецепті перетвориться на справжній крем і буде танути в роті. А яскравий смак ананасів буде добре відчуватися.