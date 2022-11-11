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Найніжніший пиріг на вихідні: тісто перетворюється на крем і просто тане у роті

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
134
Час на прочитання
1 хв
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Найніжніший пиріг на вихідні: тісто перетворюється на крем і просто тане у роті

Найніжніший пиріг на вихідні: тісто перетворюється на крем і просто тане у роті / Фото: Pexels

Такий пиріг з ананасами виходить дуже ніжним і м'яким. А готувати його зовсім не складно.

На форму 10*22 см потрібно взяти такі інгредієнти:

  • 70 г молока;
  • 20 г розтопленого вершкового масла;
  • 50 г борошна;
  • 400 г консервованого ананасу;
  • 1 неповна чайна ложка розпушувача;
  • 2 невеликі яйця;
  • 35 г цукру;
  • 0,5 г ванільного цукру;
  • дрібка солі.

Приготування дуже просте і не потребує від вас багато часу:

  1. Розбити у досить глибоку миску яйця, додати сіль, цукор, ванільний цукор. Збивати міксером на середній швидкості протягом 3 хвилин. У вас повинна вийти пишна світла маса. Якщо немає міксера, можна використовувати вінчик.
  2. До маси додати розтоплене веркове масло і перемішати міксером чи ложкою до однорідності.
  3. Просіяти борошно, додати розпушувач. Перемішати, щоб у вас вийшло тісто без грудочок. Далі влити молоко і ще раз перемішати. Тісто повинно бути рідким.
  4. Взяти консервовані ананаси (краще шматочками). Перемішати їх з тістом.
  5. Застелити форму для запікання пергаментом, вилити всередину тісто і розрівняти.

Пиріг потрібно випікати за температури 180 градусів протягом 30 хвилин. Духовку варто заздалегідь розігріти. Дістати готовий пиріг та остудити.

Тісто в такому рецепті перетвориться на справжній крем і буде танути в роті. А яскравий смак ананасів буде добре відчуватися.

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Дата публікації
Перегляди
134
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