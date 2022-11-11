Найніжніший пиріг на вихідні: тісто перетворюється на крем і просто тане у роті

Такий пиріг з ананасами виходить дуже ніжним і м'яким. А готувати його зовсім не складно.
На форму 10*22 см потрібно взяти такі інгредієнти:
- 70 г молока;
- 20 г розтопленого вершкового масла;
- 50 г борошна;
- 400 г консервованого ананасу;
- 1 неповна чайна ложка розпушувача;
- 2 невеликі яйця;
- 35 г цукру;
- 0,5 г ванільного цукру;
- дрібка солі.
Приготування дуже просте і не потребує від вас багато часу:
- Розбити у досить глибоку миску яйця, додати сіль, цукор, ванільний цукор. Збивати міксером на середній швидкості протягом 3 хвилин. У вас повинна вийти пишна світла маса. Якщо немає міксера, можна використовувати вінчик.
- До маси додати розтоплене веркове масло і перемішати міксером чи ложкою до однорідності.
- Просіяти борошно, додати розпушувач. Перемішати, щоб у вас вийшло тісто без грудочок. Далі влити молоко і ще раз перемішати. Тісто повинно бути рідким.
- Взяти консервовані ананаси (краще шматочками). Перемішати їх з тістом.
- Застелити форму для запікання пергаментом, вилити всередину тісто і розрівняти.
Пиріг потрібно випікати за температури 180 градусів протягом 30 хвилин. Духовку варто заздалегідь розігріти. Дістати готовий пиріг та остудити.
Тісто в такому рецепті перетвориться на справжній крем і буде танути в роті. А яскравий смак ананасів буде добре відчуватися.