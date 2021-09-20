Найняв кілера за 8 тисяч доларів і обрав спосіб: у Костянтинівці чоловік замовив вбивство знайомого

Найняв кілера за 8 тисяч доларів і обрав спосіб: у Костянтинівці чоловік замовив вбивство знайомого

Для вбивства жителя Костянтинівки його знайомий підшукав кілера.

У Донецькій області правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця. Сам чоловік не здогадувався, що його хочуть "ліквідувати".

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Донецької області.

55-річний мешканець Костянтинівки через особисті неприязні стосунки вирішив замовити вбивство 59-річного чоловіка. За злочин він мав намір заплатити 8 тисяч доларів. Для реалізації свого плану замовник звернувся до 66-річного посередника - мешканця Бахмута, який запропонував найманцю скоїти замовне вбивство за винагороду у 6 тисяч доларів США.

Замовник злочину обрав знаряддя вбивства – гранату. Він хотів, щоб 59-річний чоловік загинув у власній крамниці, а якщо б залишився живим, то його мали добити із пістолета.

"Силовики врятували життя чоловіку, який не підозрював, що на нього чекає смертельна небезпека. В результаті спецоперації співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Донецькій області затримали замовника та посередника", - йдеться в повідомленні поліції.

Оперативна інформація про підготовку замовного вбивства надійшла до слідчих обласного управління поліції від співробітників СБУ у серпні цього року. Правоохоронці організовували операцію від початку до моменту затримання обох фігурантів.

17 вересня оперативники провели інсценування злочину, а в магазині "замовленого" підприємця пролунали вибух та постріли. Для правдоподібності жертві нанесли спеціальний грим у вигляді слідів крові.

Під час отримання від "кілера" фотодоказів з жертвою та передачі йому 400 доларів США та 117 700 гривень посередника і замовника було затримано.

Гроші, які отримав кілер, вилучено.

"Обом фігурантам інкримінується ч. 1 ст. 14, ст. 27, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення). Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що довічне ув'язнення загрожує двом чоловікам, яких підозрюють в замовному вбивстві громадянина Америки.

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