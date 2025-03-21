Найочікуваніші кінохіти 2025 року: шпигунські інтриги, супергерої та епічна боротьба за майбутнє людства

Якщо ви досі не в курсі останніх кіноновинок, то ця добірка саме для вас. Ми зібрали найбільш очікувані фільми 2025 року: тут і пригоди, і супергерої, і трилери з жахастиками, і один спеціальний гість, на якого ви не чекали, а варто. Усе як ви любите. Полетіли!

Місія неможлива: Фінальна розплата

Розпочнімо з незабутньої шпигунської класики. І як вже можна було здогадатись – Ітан Гант повертається на екрани кінотеатрів у потенційно останньому фільмі франшизи Місії неможливої.

Нас запевняють, що це буде одна з найскладніших місій головного героя в усій франшизі. Ну що ж, переконаємось чи так це насправді вже у травні.

Реліз запланований на 22 травня.

Місія абсолютно можлива

Суперагенти рятують світ у шпигунських фільмах. Але найважливіша місія, яка потребує Вашого рішення та відповідальності, відбувається просто зараз – у реальному житті. Це "Місія абсолютно можлива" від Артеріум, в якій саме Вам потрібно врятувати світ від антибіотикорезистентності. Адже, якщо нічого не робити, то до 2050 року від інфекцій, які неможливо буде вилікувати через антибіотикорезистентність, помре 39 млн осіб.

Також Артеріум розробив інтерактивний тест, стилізований під місію. Пройшовши 5 етапів-питань за кілька хвилин, Ви не тільки дізнаєтесь все про правильне споживання антибіотиків, а ще й візьмете участь в розіграші квитків у кіно.

Доля світу – у Ваших руках. Проходьте тест, діліться знаннями та кайфуйте від фільмів без антибіотикорезистентності.

Продовжимо новинками від Марвел. Цьогоріч від студії, як завжди, планується кілька новинок. Проте рекомендуємо звернути увагу саме на ці:

Громовержці (англ. Thunderbolts)

Це вже 36-ий фільм кіновсесвіту Марвел, в ролях – Себастіан Стен і ко. Команда радше поганців аніж супергероїв об'єднується, щоб працювати разом.

Сестра Чорної вдови, Привид, Агент США, Червоний вартовий, Таскмайстер і загадковий Боб разом під час небезпечної місії намагаються дізнатись хто вирішив від них позбутись. Чи вдасться їм це і хто ж стоїть за цим всім?

Прем'єра стрічки запланована на 5 травня 2025.

Фантастична четвірка: Перші кроки

А ось і відразу 37-ий фільм Марвел з Педро Паскалем під’їхав, мабуть в рази більш очікуваний, ніж ті Громовержці.

Це намагання по-новому показати історію четвірки після провальної спроби у 2015 році. З першого трейлеру, який опублікували буквально кілька тижнів тому, можемо дізнатись і про походження Четвірки, і по-новому глянути на те, як зображають здібності Ріда Річардса та ко.

Події фільму відбуваються в альтернативному кіновсесвіті основному всесвіту Марвел в 1960-их роках, фільм буде виконаний в ретро футуристичному стилі.

Реліз заплановано на 25 липня.

Супермен

Продовжуючи тему супергероїв, очікуємо чергову кінострічку про Супермена. Це не сиквел попереднього фільму, а цілком нова інтерпретація коміксу DC.

Зокрема, в головній ролі – не Генрі Кавіл, а Девід Коренсвет, якого починав свою акторську кар’єру в одній з ролей у Картковому будинку. Режисером стрічки виступить Джеймс Френсіс Ґанн, який раніше зняв трилогію Вартових Галактики.

Прем’єра фільму запланована на 11 липня.

Світ Юрського періоду: Відродження

Аби отримати ліки, які врятують безліч життів, команда під керівництвом експертки з таємних операцій Зори Беннетт, яку грає Скарлетт Йоганссон, відправляється на одне з ізольованих місць, де живуть динозаври.

Завдання команди – вилучити генетичний матеріал трьох найбільших динозаврів у світі. Під час місії, вони стикнуться з пригодами та відкриттями, які десятиліттями приховували від всього світу.

Прем’єра відбудеться 2 липня.

Аматор

Хотіли б переглянути шпигунський трилер? Та ще й з оскароносним Рамі Малеком? Тоді, Аматор для вас.

Це історія про криптографа ЦРУ (Рамі Малек), який шантажує своє відомство, щоб воно навчило його переслідувати групу терористів, які вбили його дружину в Лондоні. Нетипова історія, яка триматиме в напрузі до самого кінця.

Реліз відбудеться 11 квітня.

Операція «Чорний кейс»

Ще одна березнева новинка. Ще й з таким зірковим складом – в головних ролях Кейт Бланшетт та Майкл Фассбендер, також у стрічці зіграють Наомі Гарріс та Пірс Броснан.

Операція «Чорний кейс» – це шпигунська історія про подружжя шпигунів. У кого ж більше скелетів у шафі?

Прем’єра відбудеться 13 березня.

Формула 1

У червні вийде спортивна драма про автоперегони з Бредом Пітом в головних ролях. За сюжетом, Сонні Хейс (Бред Пітт), пілот Формули-1, після жахливої травми повертається у спорт, аби стати наставником молодого перспективного гонщика.

Подейкують, що команди Формули-1, водії та члени команд, включаючи Льюїса Гамільтона, Макса Ферстаппена, Карлоса Сайнса та інші, зіграють у фільмі самих себе. Що це як не подарунок для всіх шанувальників Формули 1.

Прем’єра відбудеться 26 червня.

2025 також запам’ятається виходом продовження вже відомих франшиз: тут і вихід нової Ілюзії обману 3, і вихід Ножів наголо, і нова частина Пункту призначення, як і реліз нового Хижака (Хижак: Пустки), вже 9-ий фільм в загальній франшизі. Деталей поки не багато, проте очікуємо.

Сюди ж можна й приписати 28 років по тому, постапокаліптичний фільм жахів, який стане продовженням 28 днів по тому та 28 тижнів по тому. Одну з основних ролей зіграє Аарон Тейлор-Джонсон. Прем’єра відбудеться 19 червня.

26 вересня у прокат також вийде фільм Наречена, в якому буде йтись про наречену Франкештейна. Трейлера та деталей поки немає, проте відомо, що у фільмі зіграють такі зірки як Пенелопа Круз та Крістіан Бейл.

На скільки б з 10 оцінили кінопрем’єри цього року?