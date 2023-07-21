Найочікуваніший фільм всесвіту DC «Флеш» вже доступний онлайн українською на SWEET.TV

«Флеш» ― один з найочікуваніших фільмів кіновсесвіту DC. Про його розробку заговорили ще наприкінці 1980-х років. Потім про нього згадали у 2000-х. А про створення цієї стрічки було оголошено у 2014 році.

Саме тоді з’явився перший сезон серіалу «Флеш», який, до речі, виходив 9 років. Проте створення першого сольного фільму про супергероя застрягло у виробничому пеклі та стало передостаннім фільмом «старого» всесвіту DC. Попри це новий очільник DC Джеймс Ґанн залишився дуже задоволений «Флешем», назвавши це «м’яким перезавантаженням франшизи DC».

На тестовому показі фільм отримав найкращі відгуки з часів «Темного лицаря». Схвальні коментарі давали і зірки.

За кілька місяців до прем’єри фільму Том Круз так зацікавився стрічкою, що попросив переглядову копію. Йому надіслали її за кілька місяців до прокату. Стрічка настільки сподобалася, що актор зателефонував режисеру Андресу Мускетті, щоб привітати його. «Це саме те кіно, яке нам зараз необхідне», ― сказав актор. Цікаво, що це перший фільм НЕжахів режисера, тож вдвічі цікаво, як в нього то вийшло.

Стівен Кінг також залишив позитивний відгук: «Зазвичай мені не дуже подобаються фільми про супергероїв, але цей особливий. Він щирий, кумедний і карколомний. Мені він сподобався».

Про те, що на фільм чекали всі супергеройські фани говорить той факт, що трейлер мав найбільше охоплення в соціальних мережах, випереджаючи інші трейлери. За даними аналітичної платформи RelishMix він набрав 97,4 млн переглядів протягом 24 годин. Тизер до фільму був номінований як найкращий тизер на Golden Trailer Awards 2022.

Фільм розповідає про мультивсесвіт і є вже четвертим представником цього тренду. До цього тему мультисвітів підіймали «Людина-павук: Додому шляху немає», «Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля» та «Все, завжди і водночас».

У фільмі можна побачити одразу кілька версій Бетмена. До речі, цей фільм став Бетменорекордним. Бен Аффлек вчетверте повертається до цієї ролі, це найбільший показник серед усіх акторів, що зіграли Бетмена. А 71-річний Майкл Кітон став найстаршим актором, який зіграв Брюса Вейна у фільмі чи телесеріалі.

Більш того, для фанатів фільмів про Бетмена творці підготували ще один сюрприз у фіналі стрічки.

Попри те, що Супермена у «Флеші» замінила його кузина Супергьорл, на екрані з’являються одразу кілька версій Кларка Кента — перший виконавець цієї ролі Джордж Рівз, легендарний Крістофер Рів, знайомий сучасному поколінню Генрі Кавілл та навіть Ніколас Кейдж ― хоча власного фільму він так і не отримав, його фото у костюмі стали віральними.

Окрім цього, у фільмі можна почути Джокерів Цезаря Ромеро та Джека Ніколсона, а також побачити Бетмена у виконанні Адама Веста, який грав персонажа у 60-х.

Для «Флеша» було знято три кінцівки. У першій версії в фінальній сцені ми мали побачити героя Майкла Кітона, у другій його замінили на Генрі Кавілла та Галь Гадот, а після того, як стало відомо, що Кавілл не повернеться до ролі Супермена, кінцівку знову перезняли.

Езра Міллер, який отримав роль ще у 2014 році, до фільму встиг зіграти Флеша одразу в кількох проєктах: у «Бетмені проти Супермена», «Загоні самогубців», «Лізі Справедливості», а також у серіалах «Стріла» та «Миротворець». Іронічно, що його сольний фільм може стати останньою появою актора у цій ролі.

Фільм дебютував в Англії та Ірландії на вершині касових зборів. У домашньому прокаті перший вікенд приніс $55 млн. На агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes консенсус-рецензія критиків зазначає, що «Флеш» «в цілому вважається одним із найкращих фільмів DC за останні роки». Тож стрічка точно варта уваги.

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