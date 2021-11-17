Найотруйніша змія на планеті: у Шостці на вулиці знайшли мертву королівську кобру, а не пітона - експерти

Кобру могли викинути або вона втекла із тераріуму.
У м. Шостка Сумської області посеред вулиці знайшли 3-метрового пітона, проте експерти вважають, що плазун насправді найотруйніша змія на планеті - королівська кобра.
Про це повідомляє kp.ua.
У Харківському зоопарку повідомили, що знайдений посеред вулиці плазун - це не пітон. Там вважають, що це - королівська кобра. Змію могли ввезти контрабандою, проте вона загинула.
"Ми можемо припустити, що її ввезли з Росії та намагалися перенаправити до Європи, але не довезли. Особливість утримання цієї змії у тому, що кормом для неї є інші змії. Тримати такий вид у домашніх умовах - це дуже дороге задоволення", - вважають у Харківському зоопарку.
Там додали, що судячи із фото, змію викинули вже мертвою, проте фахівці зоопарку не відкидають, що вона могла виповзти і загинути через несприятливий клімат. Кобра могла належати власнику приватного зоопарку.
Експерт BION Terrarium Center Олексій Марущак також переконаний, що на фото з Шостки найотруйніша змія на планеті - королівська кобра. Фахівець додає, що плазуну могло бути 4-5 роки, хоча в природніх умовах вони доживають до 20.
"Мабуть, купували маленьку, а коли тварина почала досягати дорослих розмірів, просто викинули. Дорослі особини ростуть до 4-5 метрів завдовжки", - каже Олексій Марущак.
Експерт каже, що змія могла подолати велику відстань та у неї ймовірно видалені отруйні зуби. Олексій Марущак зазначає, що кобри не популярні серед українських власників приватних зоопарків, оскільки вони дорогі та потребують особливих умов утримання. Як-от: тераріуму великого розміру та особливого харчування.
Експертка серпентарію Royal Snakes Ксенія Ісламова вважає, що змія загинула, перебуваючи у чиїсь колекції, а потім її викинули на смітник.
"Ця кобра харчується переважно рептиліями: іншими зміями, жабами, ящірками. А якщо припустити, що господар був досить досвідчений, то й утекти такій змії, тим більше її розмірів, було б непросто", - каже експертка.
Фахівці пояснюють, що законно ввести таку змію в Україну не можна, оскільки це заборонено, а тому вона потрапила в Шостку контрабандою. Проте утримання диких тварин погано регулюється на законодавчому рівні.
"У нашому законодавстві я не знаходив, яка відповідальність настає за утримання у себе такої тварини. Єдине, що може бути інкриміновано – жорстоке поводження з тваринами", – каже Олексій Марущак.
Читайте також:
- Поки поліція розшукувала, чоловік вбив жінку на очах у її дітей: подробиці моторошної розправи у Чернігівській області
-
Як оформити "Картку киянина": економія на проїзді після різкого здорожчання та інші її привілеї
- Вбив та розчленував свою матір: у Києві прокуратура наполягає на примусовому лікуванні чоловіка