Припинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку: що каже МЗС

У МЗС відповіли, як довго не надаватимуть консульські послуги чоловікам мобілізаційного віку.

Міністерство закордонних справ України опублікувало роз’яснення щодо припинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку.

Чому рішення ухвалили саме зараз?

В МЗС нагадали, що нещодавно був ухвалений закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Зазначається, що робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроєкту потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог.

"Згадані обставини сформували необхідність внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем МЗС, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій", – йдеться в повідомленні.

Що саме припинило робити МЗС і скільки це триватиме?

В міністерстві запевняють, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг для військовозобов'язаних є тимчасовим кроком.

На такий крок пішли через необхідність вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

МЗС просить уважно стежити за оновленням офіційних ресурсів МЗС і закордонних дипломатичних установ України для отримання актуальної інформації.

Якщо людина вже подала заяву до 23 квітня, чи означає це, що вона не отримає послуги?

"Ні, не означає. Важливо зазначити, що всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі", – запевняє МЗС.

Чому тимчасові обмеження запроваджено до набрання чинності законом про мобілізацію?

У відомстві пояснили, що тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви від військовозобов'язаних, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття законом чинності.

Що робити, якщо чоловік має подати заяву на вчинення консульських дій не собі, а дитині чи підопічній особі?

Запроваджені обмеження не застосовуються, якщо фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина або підопічна особа (оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині / підопічній особі, реєстрація набуття дитиною громадянства України за народженням, реєстрація народження дитини тощо).

Коли обмеження буде знято?

Після набрання законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року процес приймання та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.

Якщо людина призовного віку за кордоном оновила свої дані в ТЦК, чи зможе вона отримати доступ до консульських послуг?

Закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, передбачає, що після поновлення даних військового обліку в ТЦК чоловіки у віці від 18 до 60 років з дійсними військово-обліковими документами матимуть доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі.

Якщо громадянин України, який підпадає під дію закону, опиниться в НП за кордоном, він не отримає допомогу консулів?

Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги в разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період.

МЗС запевняє, що в разі потрапляння будь-якого громадянина України в надзвичайну ситуацію за кордоном (ДТП, затримання, стихійне лихо тощо) співробітники консульської служби надаватимуть у межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі.

Чому МЗС вирішило тимчасово обмежити приймання нових заяв про надання консульських послуг?

"На МЗС уже давно покладається обов’язок з ведення військового обліку. Відповідні функції іноземних дипломатичних установ було визначено постановою Кабміну від 7 грудня 2016 року", – пояснили у відомстві.

Нагадаємо, МЗС України наказало всім дипломатичним установам від 23 квітня тимчасово призупинити надання послуг чоловікам призовного віку, окрім оформлення документів для повернення до України.

В Мережі розкритикували звістку про припинення консульських послуг чоловікам.

Фінансовий експерт і блогер Сергій Фурса вважає, що такі дії посилять демографічну проблему, якщо ці чоловіки не повернуться додому хоча б після війни.

ТСН.ua зібрав усі подробиці про рішення та запитав думку юриста, чи не є це порушенням прав громадян України.

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