“Найпотужніша атака за весь час війни”: у Сімферополі пролунала серія вибухів, повідомляють про “добрі дрони”

У ніч проти 21 березня в окупованому Сімферополі пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі заявляють про масовану атаку “добрих дронів” і називають її найсильнішою за весь час повномасштабної війни.

Олена Кузьмич
Крим

У ніч проти 21 березня в окупованому Сімферополі пролунали численні вибухи. Місцеві жителі повідомляють про масовану атаку дронів і називають її найпотужнішою за весь час повномасштабної війни.

За даними моніторингового каналу «Крымский ветер», у місті було чутно проліт безпілотників, які в соцмережах називають “добрими дронами”. Перші вибухи пролунали близько 00:35, після чого, попередньо, стався приліт у районі Таврійської ТЕС.

Очевидці повідомляють про яскраві спалахи, стрілянину та роботу російської ППО. Зокрема, було чути «Панцирі», зенітні установки та кулемети. У районі ТЕС видно заграву пожежі, однак що саме горить — наразі невідомо.

Після короткої паузи атака, за словами місцевих, продовжилася: знову було чути проліт дронів і серію вибухів. Також з’являлися повідомлення про можливу детонацію боєкомплекту після ураження одного з засобів ППО, однак ці дані потребують підтвердження.

Крім того, у районі Строгонівки вмикали прожектори, якими освітлювали небо під час роботи протиповітряної оборони.

Офіційної інформації від окупаційної влади наразі немає. Українська сторона ці події також не коментувала.

Нагадаємо, днями ССО розгромили пункт управління ракетними комплексами РФ. Йдеться про серію нічних ударів middle strike по об’єктах ворога в окупованому Криму та на Запоріжжі.

Знищено пункти управління ракетами, замасковані системи ППО та склад боєприпасів.

Також йшлося про те, що далекобійні дрони ССО успішно уразили вогневу групу ворога. У Шкільному дрон ССО знищив замаскований елемент зенітно-ракетної системи С-400.

