“Найпотужніша атака за весь час війни”: у Сімферополі пролунала серія вибухів, повідомляють про “добрі дрони”

Крим

У ніч проти 21 березня в окупованому Сімферополі пролунали численні вибухи. Місцеві жителі повідомляють про масовану атаку дронів і називають її найпотужнішою за весь час повномасштабної війни.

За даними моніторингового каналу «Крымский ветер», у місті було чутно проліт безпілотників, які в соцмережах називають “добрими дронами”. Перші вибухи пролунали близько 00:35, після чого, попередньо, стався приліт у районі Таврійської ТЕС.

Очевидці повідомляють про яскраві спалахи, стрілянину та роботу російської ППО. Зокрема, було чути «Панцирі», зенітні установки та кулемети. У районі ТЕС видно заграву пожежі, однак що саме горить — наразі невідомо.

Після короткої паузи атака, за словами місцевих, продовжилася: знову було чути проліт дронів і серію вибухів. Також з’являлися повідомлення про можливу детонацію боєкомплекту після ураження одного з засобів ППО, однак ці дані потребують підтвердження.

Крім того, у районі Строгонівки вмикали прожектори, якими освітлювали небо під час роботи протиповітряної оборони.

Офіційної інформації від окупаційної влади наразі немає. Українська сторона ці події також не коментувала.

Сезон «бавовни» в тилах РФ — останні новини

Нагадаємо, днями ССО розгромили пункт управління ракетними комплексами РФ. Йдеться про серію нічних ударів middle strike по об’єктах ворога в окупованому Криму та на Запоріжжі.

Знищено пункти управління ракетами, замасковані системи ППО та склад боєприпасів.

Також йшлося про те, що далекобійні дрони ССО успішно уразили вогневу групу ворога. У Шкільному дрон ССО знищив замаскований елемент зенітно-ракетної системи С-400.