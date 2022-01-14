Найповажніші молодята: у Чернігівській області відгуляли весілля 71-річна жінка та 84-річний чоловік

Молодята стали найстаршими у 2021 році.
У Ічні Чернігівської області на весільний рушник стали двоє пенсіонерів. 84-річний наречений та його 71-річна кохана вирішили побратися минулого року і стали найстаршою парою в міському рагсі.
Про це повідомляють у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Торік кількість охочих узаконити свої стосунки у регіоні зросла. Наймолодшими нареченими стали 18-річні дівчата, а чоловіком – 19-річний юнак.
"Не лише молодь поєднувала свої долі та створювала сім’ї. Серед людей поважного віку фахівці юстиції зареєстрували шлюб 71-річної нареченої та 84-річного нареченого", - йдеться в повідомленні.
Пара стала настаршими молодятами у 2021 році в Ічні.
Нагадаємо, що у Великій Британії наречена, яка відкладала весілля 11 років, померла за три дні після весілля.
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