Найповажніші молодята: у Чернігівській області відгуляли весілля 71-річна жінка та 84-річний чоловік

Найповажніші молодята: у Чернігівській області відгуляли весілля 71-річна жінка та 84-річний чоловік

Молодята стали найстаршими у 2021 році.

У Ічні Чернігівської області на весільний рушник стали двоє пенсіонерів. 84-річний наречений та його 71-річна кохана вирішили побратися минулого року і стали найстаршою парою в міському рагсі.

Про це повідомляють у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Торік кількість охочих узаконити свої стосунки у регіоні зросла. Наймолодшими нареченими стали 18-річні дівчата, а чоловіком – 19-річний юнак.

"Не лише молодь поєднувала свої долі та створювала сім’ї. Серед людей поважного віку фахівці юстиції зареєстрували шлюб 71-річної нареченої та 84-річного нареченого", - йдеться в повідомленні.

Пара стала настаршими молодятами у 2021 році в Ічні.

Нагадаємо, що у Великій Британії наречена, яка відкладала весілля 11 років, померла за три дні після весілля.

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