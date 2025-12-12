Найповільніший наступ за 100 років: WSJ розвінчав міф про "неминучу перемогу" Путіна

Російські військові / Ілюстративне фото / © Associated Press

Дональд Трамп стверджує, що Володимиру Зеленському слід погодитися на мирну угоду, бо він «програє війну». Однак офіцери на передовій та західні експерти бачать зовсім іншу картину. Попри величезні ресурси, російська «машина війни» буксує так, як жодна інша армія за останні 100 років.

Про реальний стан справ на фронті пише The Wall Street Journal.

«Приголомшлива відсутність швидкості»

Сет Джонс із Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) провів історичні паралелі, які руйнують міф про непереможність РФ. За його словами, темпи російського наступу є повільнішими, ніж практично у будь-якій великій військовій кампанії минулого століття.

«Це приголомшлива відсутність швидкості… Я просто не бачу зараз на полі бою доказів стратегічних змін у війні», — каже Джонс.

Для порівняння він наводить два історичні приклади:

Перша світова війна. Росіяни просуваються повільніше, ніж війська під час знаменитої битви на Соммі (1916 рік), яка відома своїм позиційним глухим кутом. Друга світова війна. За майже чотири роки (стільки ж триває нинішня війна) Радянський Союз встиг відбити німецьке вторгнення, пройти пів Європи і захопити Берлін. Натомість сучасна Росія за цей час досі не змогла повністю захопити навіть Донецьку область, яка була її ціллю ще від 2014 року.

Брехня на картах

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтверджує, що Кремль намагається компенсувати відсутність реальних успіхів інформаційним шумом.

«Обсяг російської брехні значно перевищує фактичні темпи просування російських військ. Ворог використовує дезінформацію та фейкові карти», — заявив генерал.

Офіцери на місцях також спростовують заяви про «прориви». Майор Олег Глушко з Окремої президентської бригади розповідає, який вигляд це має в реальності:

«Іноді їм вдається підняти свої прапори і заявити, що позицію взято, але потім ми проводимо зачистку, знімаємо символіку, і позиція залишається під нашим контролем».

Ціна «успіхів»

Заступниця генсека НАТО Радмила Шекерінська називає російські успіхи «маржинальними» (незначними, які не змінюють загальної картини — ред.). Проте аналітики визнають: війна перейшла у фазу виснаження.

Росія використовує свою перевагу в живій силі, посилає малі групи піхоти у так звані «м’ясні штурми». Українські захисники їх знищують, але через величезну кількість нападників деяким групам іноді вдається просочитися.

«Ми бачимо на полі бою просування, але це просування з величезними втратами», — констатують у НАТО.

Експерти підсумовують: тактичні успіхи РФ досягаються ціною, яка робить стратегічну перемогу Москви дедалі примарнішою.

Нагадаємо, в ЗСУ розповіли, що заяви росіян про повне захоплення Сіверська Донецької області не відповідають дійсності, за місто тривають бої. В українських військових там ускладнена логістика, їжу та боєприпаси бійцям доставляють дронами та наземними роботизованими комплексами.