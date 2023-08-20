"Найщасливіша мить": як українського захисника зворушливо зустрічали дружина та діти (фото)

На прикордонника вдома чекала родина.
Українських захисників удома чекають з нетерпінням чекають їхні рідні. Так, прикордонника Андрія, який повернувся з війни вдома зворушливо зустріли дружина та двоє дітей.
Відео показала Державна прикордонна служба.
Як йдеться у повідомленні, прикордонника Андрія після повернення з фронту вдома зустріли дружина та двоє дітей. На кадрах видно, як жінка та діти чекають на зустріч з батьком, який саме приїхав із зони бойових дій.
Своєму коханому дружина купила букет квітів, а діти взяли прапор України. Захисника родина зустріла біля автобуса, яким з фронту повернувся Андрій разом із побратимами.
"Найщасливіша мить для кожної родини – момент возз’єднання. Прикордонник Андрій повернувся із зони бойових дій додому, де на нього з нетерпінням чекала сім’я", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
Нагадаємо, українська блогерка та журналістка Аліна Шаманська поділилася зворушливим відео, як українських захисників зустрічали в Америці на безкоштовне протезування кінцівок.
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