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"Найщасливіша мить": як українського захисника зворушливо зустрічали дружина та діти (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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"Найщасливіша мить": як українського захисника зворушливо зустрічали дружина та діти (фото)

Повернення захисників з фронту / Фото: ДПСУ

На прикордонника вдома чекала родина.

Українських захисників удома чекають з нетерпінням чекають їхні рідні. Так, прикордонника Андрія, який повернувся з війни вдома зворушливо зустріли дружина та двоє дітей. 

Відео показала Державна прикордонна служба. 

Як йдеться у повідомленні, прикордонника Андрія після повернення з фронту вдома зустріли дружина та двоє дітей. На кадрах видно, як жінка та діти чекають на зустріч з батьком, який саме приїхав із зони бойових дій. 

Своєму коханому дружина купила букет квітів, а діти взяли прапор України. Захисника родина зустріла біля автобуса, яким з фронту повернувся Андрій разом із побратимами. 

Рідні зустріли захисника, який повернувся з фронту / © ДПСУ
Рідні зустріли захисника, який повернувся з фронту / Фото: ДПСУ

"Найщасливіша мить для кожної родини – момент возз’єднання. Прикордонник Андрій повернувся із зони бойових дій додому, де на нього з нетерпінням чекала сім’я", - йдеться у повідомленні ДПСУ. 

Родина зустріла прикордонника з фронту / © ДПСУ
Родина зустріла прикордонника з фронту / Фото: ДПСУ

Нагадаємо, українська блогерка та журналістка Аліна Шаманська поділилася зворушливим відео, як українських захисників зустрічали в Америці на безкоштовне протезування кінцівок.

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Дата публікації
Перегляди
318
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