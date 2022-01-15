"Найсильніше тебе люблять в Україні": Зеленський прокоментував звільнення Шевченка з "Дженоа"

"Найсильніше тебе люблять в Україні": Зеленський прокоментував звільнення Шевченка з "Дженоа"

Зеленський запропонував Шевченку повернутися працювати до України.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи розрив контракту італійського клубу "Дженоа" з українським тренером Андрієм Шевченком, запросив колишнього гравця повернутися працювати на Батьківщину.

Про це Зеленський написав у своєму повідомленні в Telegram.

"Андрій Миколайович, Шева. Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом. Тому нехай це буде лише "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера", - зауважив президент.

Зеленський висловив переконання, що Шевченко після кар'єрних змін стане ще кращим.

"І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, "Дженоа" розірвала контракт з українським тренером Андрієм Шевченком. Сторони достроково припинили співпрацю.

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