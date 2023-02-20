Найсильніші дати 2023 року: на які дні варто звернути особливу увагу

Щоб правильно обирати дні для важливої події або зустрічі, варто зберегти у телефоні чи в блокноті перелік найсильніших дат 2023 року. Читайте про дні сили в матеріалі ТСН.ua.

Дзеркальні дати для успіху та щастя

2023 рік подарує набагато більше дзеркальних дат, аніж їх було минулоріч. Всього їх буде 17:

01.01.2023; 02.02.2023; 23.02.2023 (найсильніша дзеркальна дата); 03.03.2023; 23.03.2023; 20.03.2023; 23.03.2023; 04.04.2023; 05.05.2023; 06.06.2023; 07.07.2023; 08.08.2023; 09.09.2023; 10.10.2023; 23.10.2023; 11.11.2023; 12.12.2023.

Однак, якщо ви хочете планувати важливі події на дзеркальні дати, варто звернути увагу на те, що кожна з них унікальна і має свої особливості. Вони залежать від кількості однакових цифр і що це за числа.

Рівнодення та сонцестояння

21 березня — день весняного рівнодення.

Ця дата вважається дуже гармонійною, сильною, позитивною. Її енергетика наповнена спокоєм, любов'ю та теплом.

23 вересня — день осіннього рівнодення.

Цей день чудово підходить для очищення душі, прощення та того, щоб позбутися усього зайвого, що заважає жити щасливо.

21 червня — день літнього сонцестояння.

Серед астрологів та біоенергетиків існує думка, що цей день є найкращим днем літа. І в цю дату можуть відбуватися справжні чудеса.

21 грудня — день зимового сонцестояння.

Ця дата якнайкраще підходить для нових починань, а також активної роботи. Люди можуть відчувати підвищений оптимізм. Цей день вважається найсвітлішим енергетично через вплив Венери і Урану.

Найсильніші дні впливу планет

Відповідно до планет найвдалішими днями є ті, коли вони виходять зі свого ретроградного руху:

Меркурій – 18 січня, 15 травня, 15 вересня. Плануйте романтичні побачення та далекі поїздки.

– 18 січня, 15 травня, 15 вересня. Плануйте романтичні побачення та далекі поїздки. Венера – 4 вересня. Зміцнюйте здоров'я, стосунки у сім'ї та починайте займатися спортом.

– 4 вересня. Зміцнюйте здоров'я, стосунки у сім'ї та починайте займатися спортом. Марс – 12 січня. Люди набувають сили, відчувається приплив енергії, позитиву, впевненості в собі.

– 12 січня. Люди набувають сили, відчувається приплив енергії, позитиву, впевненості в собі. Юпітер – 31 грудня. Ця дата найкраще підходить, щоб позбутися негативних спогадів.

– 31 грудня. Ця дата найкраще підходить, щоб позбутися негативних спогадів. Сатурн – 4 листопада. Позбувайтеся того, що отруює ваше життя.

– 4 листопада. Позбувайтеся того, що отруює ваше життя. Уран – 22 січня. Інтуїція дуже сильно зростає.

– 22 січня. Інтуїція дуже сильно зростає. Нептун – 6 грудня. Кращий день, щоб змінювати пріоритети та позбавлятися всього непотрібного.

– 6 грудня. Кращий день, щоб змінювати пріоритети та позбавлятися всього непотрібного. Плутон – 11 жовтня. У багатьох людей відбувається сильна позитивна внутрішня зміна.

Коли планети переходять у позитивні знаки Зодіаку

Меркурій: 11 лютого, 11 червня, 11 липня, 28 липня, 5 жовтня, 10 листопада, 1 грудня;

11 лютого, 11 червня, 11 липня, 28 липня, 5 жовтня, 10 листопада, 1 грудня; Венера: 27 січня, 16 березня, 7 травня, 8 листопада;

27 січня, 16 березня, 7 травня, 8 листопада; Марс: 20 травня, 12 жовтня, 24 листопада;

20 травня, 12 жовтня, 24 листопада; Сатурн: 7 березня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.