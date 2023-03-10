Найскладніша ситуація від початку війни: мер Житомира розповів про наслідки "прильотів"

Внаслідок ударів ворожих дронів по об’єкту критичної інфраструктури в Житомирі склалася найскладніша ситуація за весь час російських обстрілів. Було знищено об’єкт критичної інфраструктури. Дефіцит електроенергії складає 75%.

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин в ефірі одного з телеканалів.

Після вчорашньої атаки агресорки Росії отримує лише 25% потрібної енергії.

"Вуличне освітлення не вмикали. Електротранспорт не працює. Обленерго дало графіки вимкнень: поки 6-8 годин житомиряни будуть без світла кожен день", - наголосив міський голова.

За його словами, після ворожого удару в місті відразу зникла елекроенергія. Служби відразу розпочали підключати об'єкти критичної інфраструктури. Не виникло зпроблем з лікарнями, каже Сухомлин, бо вони переведені на генератори.

Напередодні Сухомлин розповідав, що у місті виникла найскладніша ситуація від початку війни з точки зору забезпечення електроенергією Житомира. "Всі ці місяці і у нас була більш-менш нормальна ситуація, якщо порівнювати з іншими областями. А сьогодні ми опинилися в дуже складній ситуації, вона одна з найскладніших в Україні на сьогодні", - каже мер.

Атака на Житомирщину

У ніч проти 9 березня російські війська атакували безпілотниками Shahed Житомир. Ніхто з людей не постраждав. Втім, було влучання в об'єкт інраструктури - воров вдарив по підстанції.

Також були влучання в області. Внаслідок удару майже 150 тисяч абонентів не мають електренергії. На місці атаки виникла пожежа. Жертв та постраждалих також немає.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що до Житомира долетіли два дрони-камікадзе, які були промарковані написом "Герань". Ситуація після атаки дронів важка, але повністю контрольована.

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