Найскладніша ситуація з водопостачанням у 6 областях України - Зеленський

Загалом проблеми з водою в оселях українців досі існують у 15 областях.

Упродовж четверга, 24 листопада, в Україні тривали відновлювальні роботи для того, щоб повернути до будинків мешканців електрику, тепло, водопостачання та зв’язок.

Про це говорив під час традиційного вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський.

За його словами, станом на вечір цього дня у 15 областях ще є проблеми з водою.

“Найскладніше – Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області. Але разом із подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо й водопостачання та тепло”, - повідомив президент.

Ситуація з електропостачання залишається складною майже в усіх регіонах, але блекаут потрохи скасовується, щогодини світло повертається до нових споживачів.

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“Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах”, - зауважив Зеленський.

Президент запевнив, що і енергетики, і комунальники, і приватні підприємства виконують свою частину роботи, водночас усі працюють максимально об’єднано.

Зеленський подякував ДСНС і всій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі Пунктів Незламності.

“Загалом станом на зараз запущено 4362 пункти в більшості регіонів. І це ще не остаточна цифра – мережа зростатиме відповідно до того, як пункти будуть забезпечуватися генераторами та зв’язком”, - поінформував український лідер.

Зеленський за 24 листопада: блекаут і фронт

Нагадаємо, 24 листопада у КМДА повідомили, що у всіх районах Києва відновили водопостачання.

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