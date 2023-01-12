Найскладніший день: через похолодання в Україні погіршилася ситуація з електрикою

З потеплінням ситуація може покращити, але не варто сподіватися на припинення відключень.

Сьогодні, 12 січня, чи не найскладніший день з електропостачання через похолодання.

Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Чи є якась температура, яка може бути критично загрозливою для енергосистеми України?

"Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, -20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу", – зазначив Коваленко.

За його словами, у такому разі наявного обсягу електроенергії може не вистачити на весь попит. Тобто люди будуть отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями. Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася, закликав гендиректор Yasno.

Чи варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням?

"Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті. Нагадую про відповідальність кожного, бо всі ми так чи інакше - учасники енергосистеми. Тож тримаймося", – підсумував Коваленко.

За словами синоптиків, в Україні найближчими днями очікується потепління. Синоптикиня Наталя Діденко розповіла, що пік потепління у Києві буде на Водохреще, 19 січня. Наступне похолодання, орієнтовно настане з 23-24 січня.

Нагадаємо, що у дев'яти областях 12 січня застосували аварійні відключення світла. Зокрема, через похолодання ускладнилася ситуація з електроенергією у Києві.

Читайте також: