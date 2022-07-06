Найскладніший опалювальний сезон: скільки газу вже є в українських сховищах

До початку опалювального сезону у ПСГ має бути 19 млрд кубометрів блакитного палива.

Станом на зараз у підземні сховища вже закачано 11 млрд кубів газу, до зими ці обсяги мають сягнути 19 млрд кубів.

Про це розповів генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

"Кабмін ретельно займається питання підготовки до зими. Вона буде найскладнішою за нашу історію. Бо будемо проходити її в стані війни з РФ. Але, якщо не буде пошкоджень інфраструктури, 19 млрд кубометрів газу в підземках дадуть нам можливість пройти її без проблем. Це буде достатній обсяг і для населення, і для теплових станцій, і для опалення", - розповів Сергій Макогон.

За його інформацією, Україна наразі імпортує з різних напрямків до 54 млн кубометрів газу на добу.

"Нам все ще потрібно імпортувати додаткові обсяги газу, бо власний видобуток недостатній, щоб покрити наші потреби. До війни ми споживали 30 млрд кубометрів на рік. Видобували самостійно 20 млрд. Зараз зменшилося споживання. Очікуємо, що буде на рівні 21-22 млрд, видобуток теж трохи зменшився. Додаткові 3-4 млрд кубометрів нам потрібно імпортувати", - резюмував він.

Нагадаємо, в уряді повідомили деталі підготовки до опалювального сезону.

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