Найскладніший в історії незалежної України: Шмигаль розповів про головиний ризик

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, він без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України.

Про це очільник Кабміну написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, найбільший ризик пов'язаний з терористичними актами агресорки Росії проти критичної інфраструктури в різних регіонах України.

Саме тому уряд виділив 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів. Йдеться про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.

Очільник Кабміну наголошує, що це дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Мова йде про обладнання

Крім того, Кабмін продовжує ремонти критичної інфраструктури. Наразі стан готовності до початку опалювального сезону - 75%. "Робимо все, аби всі українці цієї зими були із теплом та світлом", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Тарифи на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після нього не зростатимуть.

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