Найстарша породілля України Підвербна хотіла повернути доньку через суд: яке рішення ухвалили

Чернігівський апеляційний суд не змінив рішення першої інстанції, тому дівчинка перебуватиме у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Найстарша породілля України Валентина Підвербна намагалася оскаржити рішення про відібрання у неї доньки. Проте Чернігівський апеляційний суд залишив без змін рішення першої інстанції.

Про це розповів адвокат Підвербної Андрій Котенок, передає "Суспільне".

За його словами, засідання у цій справі відбулося 21 лютого. Воно відбувалося в закритому режимі.

Скандал навколо родини Підвербних: що відомо

Нагадаємо, Валентина Підвербна відома тим, що народила у віці 65 років та була на той час, 2011 року, найстаршою, у кого в Україні прийняли пологи.

Навесні 2023 року, коли її доньці Анні Підвербній було повних 12 років, розгорівся гучний скандал.

В Instagram доньки дівчинки вперше з'явився допис про те, що нібито мати знущається і б'є її. Дівчинка повідомила, що її мати начебто завдає їй тілесних ушкоджень, ображає через вроджену косоокість та хоче довести до самогубства.

Після цього соціальні служби вилучили доньку до рішення суду.

У серпні 2023 року соцпрацівниця розповіла, що Валентина Підвербна та її 12-річна донька налагоджують спілкування.

Проте у жовтні Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку в найстаршої матері України.

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