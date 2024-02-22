Найстарша породілля України Підвербна хотіла повернути доньку через суд: яке рішення ухвалили

Чернігівський апеляційний суд не змінив рішення першої інстанції, тому дівчинка перебуватиме у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.
Найстарша породілля України Валентина Підвербна намагалася оскаржити рішення про відібрання у неї доньки. Проте Чернігівський апеляційний суд залишив без змін рішення першої інстанції.
Про це розповів адвокат Підвербної Андрій Котенок, передає "Суспільне".
За його словами, засідання у цій справі відбулося 21 лютого. Воно відбувалося в закритому режимі.
Скандал навколо родини Підвербних: що відомо
Нагадаємо, Валентина Підвербна відома тим, що народила у віці 65 років та була на той час, 2011 року, найстаршою, у кого в Україні прийняли пологи.
Навесні 2023 року, коли її доньці Анні Підвербній було повних 12 років, розгорівся гучний скандал.
В Instagram доньки дівчинки вперше з'явився допис про те, що нібито мати знущається і б'є її. Дівчинка повідомила, що її мати начебто завдає їй тілесних ушкоджень, ображає через вроджену косоокість та хоче довести до самогубства.
Після цього соціальні служби вилучили доньку до рішення суду.
У серпні 2023 року соцпрацівниця розповіла, що Валентина Підвербна та її 12-річна донька налагоджують спілкування.
Проте у жовтні Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку в найстаршої матері України.
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