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Найстаршій — 90 років: Україна повернула додому цивільних: перші деталі обміну з РФ
Зокрема, додому вдалося повернути 90-річну жінку і маму з дитиною, які застрягли в окупації.
Сьогодні, 23 жовтня, Україна повернула на підконтрольну територію ще сімох цивільних громадян. Семеро громадян РФ вирушили до Росії.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, домовленостей про їхнє повернення вдалося досягти завдяки гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.
Серед тих, хто повернувся додому, — 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт.
Також вдалося повернути жінку з дитиною, які початку повномасштабного вторгнення тимчасово перебувала в Маріуполі. Через бойові дії та подальшу окупацію міста вона втратила можливість повернутися до рідних. Додатковою перешкодою було ще й оформлення документів дитини.
«За кожним таким поверненням — люди, які потребують допомоги, і родини, які чекають на своїх рідних. Ми будемо продовжувати цю гуманітарну роботу, щоб таких повернень було більше», — наголосив Дмитро Лубінець.
Зауважимо, сьогодні зранку у росЗМІ з’явилася інформація, що український омбудсмен Дмитро Лубінець зустрівся з колегою РФ Яною Лантратовою на території Білорусі.
Нагадаємо, 22 жовтня до України повернули «на щиті» 252 захисників, тіла яких, за твердженням Росії, належать загиблих українським військовослужбовцям. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.