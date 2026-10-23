Прапор України. / © Getty Images

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Сьогодні, 23 жовтня, Україна повернула на підконтрольну територію ще сімох цивільних громадян. Семеро громадян РФ вирушили до Росії.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, домовленостей про їхнє повернення вдалося досягти завдяки гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

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Серед тих, хто повернувся додому, — 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт.

Також вдалося повернути жінку з дитиною, які початку повномасштабного вторгнення тимчасово перебувала в Маріуполі. Через бойові дії та подальшу окупацію міста вона втратила можливість повернутися до рідних. Додатковою перешкодою було ще й оформлення документів дитини.

«За кожним таким поверненням — люди, які потребують допомоги, і родини, які чекають на своїх рідних. Ми будемо продовжувати цю гуманітарну роботу, щоб таких повернень було більше», — наголосив Дмитро Лубінець.

Україна повернула ще сімох цивільних. / © Дмитро Лубінець

Україна повернула ще сімох цивільних. / © Дмитро Лубінець

Зауважимо, сьогодні зранку у росЗМІ з’явилася інформація, що український омбудсмен Дмитро Лубінець зустрівся з колегою РФ Яною Лантратовою на території Білорусі.

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Нагадаємо, 22 жовтня до України повернули «на щиті» 252 захисників, тіла яких, за твердженням Росії, належать загиблих українським військовослужбовцям. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

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