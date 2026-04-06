"Найстрашніша атака": одесит розповів, як врятувався під час нічного обстрілу РФ

Атака на Одесу 6 квітня

Реклама

Російські війська вдарили по Одесі вночі 6 квітня. Постраждалі розповіли про пережите.

Про це розповів мешканець Одеси в ефірі «Новини Live».

“Відбувся легкою кров’ю”: одесит розповів про найстрашніший обстріл

У момент атаки він був вдома з мамою та дівчиною.

Реклама

«Найсильніша атака у моєму життя. Те, що відбулося сьогодні, найстрашніше. Я відбувся легкою кров’ю», — поділився хлопець.

Перший «Шахед» мешканці почули, але не відреагували.

«Коли підлітав другий „Шахед“, він глушив мотор, ми швидко підійнялися і стали до несучих. Буквально 5 секунд — і взірвалося. Вікна повилітали, пил, дим. Нічого не видно. Все, що встиг, схопи. Спустився вних. Чере хвилин 20 підійнявся, забрав гроші, документи. І вже допомоагав тим, хто постраждав. Двчину виносив „швидкій“, у неї перелом. Нога синя вся», — розповів хлопець.

Потерпілий визнає, що загалом йому — пощастило, тому що квартира та дороговартісні речі, найімовірніше, вціліли. Якби дрон повернув на кілька метрів, житло було б повністю зруйновано.

Реклама

Атака на Одесу — що відомо

У понеділок, 6 квітня, російські війська масовано атакували Одесу ударними дронами. Нічний обстріл забрав життя трьох людей, зокрема — дитини. Є кілька потерпілих, який госпіталізували до лікарні. Відомо про людей у важкому та середньому стані. Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура — багатоповерхівки, приватні будинки, дитячі заклади та автомобілі. Триває ліквідація наслідків атаки.

Згодом з’явилися жахливі деталі про наслідки удару по Одесі. Так,. росіяни вбили матір із дворічною дитиною. Відомо, що кількість потерпілих зросла до 15 людей.