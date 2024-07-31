Найстрашніше – їхати на виклик у власний дім: на Харківщині РФ ударила по будинку ДСНСівця (відео)

Рятувальник приїхав на виклик у власний дім, куди влучив російський КАБ. Його дружина загинула, а 10-річний син – поранений.

На Харківщині рятувальник поїхав на виклик у власний дім після обстрілу селища Великий Бурлук.

Про це передає ДСНС.

"Найстрашніше для рятувальників – їхати на виклик у власний дім. На жаль, це спіткало вогнеборця ДСНС Харківщини: чоловік приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу селища Великий Бурлук, а опинився на згарищі власного дому", – пишуть у ДСНС.

Внаслідок удару російськими КАБами загинула його 37-річна дружина, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до лікарні.

Загиблу звали Інна Замєсова, вона працювала диспетчеркою Харківської філії "Газмережі".

"Інна мала заступити на чергову зміну у перший день серпня. Інна Замєсова та її чоловік обидва працювали у службах екстреного реагування і для багатьох були янголами-охоронцями. Інна координувала виїзди аварійної бригади за викликами мешканців громади, чоловік – працівник ДСНС. Робота обох була націлена на збереження життя і допомогу людям у складних ситуаціях", – йдеться в повідомленні пресслужби філії.

Загибла дружина рятувальника

Хлопчик перебуває у стані середньої тяжкості, ;повідомив начальник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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Нагадаємо, що РФ вперше застосувала надзвичайно потужну бомбу по Куп’янськ-Вузловому.

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