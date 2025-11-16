Найсильніше похолодання за 70 років в Україні: що тепер каже синоптикиня

Погодні умови зміняться / © unsplash.com

В Україні не буде найсильніших за останні 70 років холодів наприкінці листопада.

Синоптикиня Наталя Птуха спростувала інформацію, поширену ЗМІ раніше, пише «Труха Україна».

«На початок другої половини листопада вночі буде +1-7С, на півдні місцями до +11С, вдень +8-13С. Трішки тепліше на Прикарпатті та Одещині», — уточнила вона.

Раніше повідомлялося, що в Україні у третій декаді листопада може бути сильне похолодання. Одна з численних моделей прогнозування показує, що воно може стати четвертим за силою за останні 70 років.

Синоптик Віталій Постригань наголосив на тому, що за останні 20 років зими в Європі скоротилися в середньому на 24 дні — це показує аналітика супутників Copernicus.

Однак попри відсутність значного та тривалого залягання снігу, кількість та інтенсивність аномалій холодного періоду суттєво збільшилася.

Окрім того, відбуваються різкі коливання температури: дощ переходить у сніг, а відлига — у підмерзання та ожеледицю. Також частішають пізні весняні снігопади у березні та навіть квітні.