“Найтемніша пора для народу України”: за минуло добу з країни виїхало 150 тисяч біженців

“Найтемніша пора для народу України”: за минуло добу з країни виїхало 150 тисяч біженців

За оцінками ООН, 12 мільйонів людей всередині України потребуватимуть допомоги та захисту.

Заступник Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс заявила, що близько 677 000 людей втекли з України за “менш ніж тиждень” від початку вторгнення Росії, що почалося 24 лютого.

"677 000 людей втекли з України в сусідні країни менш ніж за тиждень. 150 000 за останні 24 години", - йдеться в повідомленні у Twitter.

Вона заявила, що агентство разом зі своїми гуманітарними партнерами розпочало "екстрені звернення" до донорів на суму 1,7 мільярда доларів, щоб терміново надати "гуманітарну підтримку людям в Україні та біженцям у сусідніх країнах".

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“За оцінками ООН, 12 мільйонів людей всередині України потребуватимуть допомоги та захисту, тоді як понад 4 мільйони українських біженців можуть потребувати захисту і допомоги в сусідніх країнах у найближчі місяці”, – йдеться у повідомленні агентства.

Глава ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс зазначив у заяві, що це “найтемніша година” для народу України.

“Сім’ї з маленькими дітьми ховаються в підвалах і на станціях метро або біжать, рятуючи своє життя під страхітливий звук вибухів і голосіння сирен. Кількість постраждалих швидко зростає. Це найтемніша пора для народу України”, – сказав Гріффітс.

Нагадаємо, станом на понеділок, 28 лютого, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), через вторгнення Росії понад 500 тисяч українських біженців прибули до Східної Європи, багато з них перебувають у тимчасових таборах.

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