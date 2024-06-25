Найтепліший місяць року: "Укргідрометцентр" спрогнозував, яка погода буде у липні

Подекуди буде спекотна посушлива погода.
Липень стане найтеплішим місяцям 2024 року. Матимуть місце періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами й зливами.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Коротка кліматична характеристика липня:
- Середня місячна температура повітря – 19-24.8°, в Карпатах 13-18° тепла.
- Абсолютний мінімум температури повітря – 1-9° тепла, на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму місцями 10-12° тепла, на високогір'ї Карпат 0-1° морозу.
- Абсолютний максимум температури повітря – 34-39.9°, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41°, в гірських районах 26-33°.
- Середня місячна кількість опадів складає у західних, північних та Вінницькій областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на решті території країни – 37-75 мм (на південному сході 23-36 мм).
Нагадаємо, в Україні 25 червня очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах пройдуть грозові дощі.
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