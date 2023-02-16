Найтяжчі часи з електроенергією минули, однак "розслаблятися не варто" — Укренерго

В "Укренерго" розповіли, що найгірше в ситуації з електроенергією, ймовірно, позаду, але "розслаблятися не варто".

Завдяки покращенню української ППО та "зниженню можливостей Москви завдавати ударів" по критичній інфраструктурі найгірше в ситуації з електроенергією вже позаду, але "розслаблятися не варто".

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, наближення весни принесе полегшення, навіть якщо Росія продовжить масово обстрілювати інфраструктуру України ракетами і безпілотниками.

"Противник значною мірою втратив здатність завдавати значної шкоди", - зазначив Кудрицький.

Він високо оцінив протиракетну обороноздатність України, а також швидкий ремонт електромереж, проведений його підлеглими, пише Bloomberg.

"Тим не менш, не варто розслаблятися і вважати, що російська кампанія повітряних ударів закінчилася", - наголосив Кудрицький.

За його словами, прямі збитки, завдані українській енергосистемі, сягатимуть "сотень мільйонів доларів", а економічні втрати - "мільярдів". Попередня оцінка збитків буде оприлюднена протягом найближчих тижнів.

Кудрицький також додав, що українські ремонтні бригади тепер на чверть швидше можуть замінювати трансформатори, порівняно з показниками осені.

"На даний момент ми вийшли на плато - подальшої деградації не відбувається. Ми можемо відновлювати з тією ж швидкістю, з якою відбувається руйнування, а іноді навіть швидше", - зауважив очільник "Укренерго".

За його словами, весна і літо будуть непростими. Однак якщо ворожі обстріли припиняться і з'явиться можливість відновлювати енергоінфраструктуру без перерв, можна буде досягнути довгострокового періоду без дефіциту, "але ми не можемо на це покладатися".

Кудрицький переконаний, що Україна накопичить достатній запас автотрансформаторів до наступної зими, як вітчизняного виробництва, так і від іноземних партнерів. Однак скільки такої техніки потрібно очільник "Укренерго" не сказав.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України, однак це ніяк не вплинуло на ситуацію з електроенергією.

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