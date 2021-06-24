Найуразливіша категорія: МВС повідомило, скільки дітей вчинили самогубства у цьому році

Найуразливіша категорія: МВС повідомило, скільки дітей вчинили самогубства у цьому році

Від початку 2021 року було заблоковано понад 60 так званих "груп смерті".

Від початку 2021 року в Україні 69 дітей вчинили самогубства і ще 329 неповнолітніх здійснили спробу суїциду.

Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

"Наразі у Нацполіції впроваджено постійний моніторинг контенту в Мережі, зокрема дослідження всіх форумів. Ми співпрацюємо з найбільшими соціальними мережами. Забезпечено цілодобовий обмін інформацією між різними підрозділами НПУ для того, аби повністю ліквідувати так звані "групи смерті", — розповіла Ковальчук.

За її словами, від початку 2021 року було заблоковано понад 60 так званих "груп смерті", які пропагували культ насильства серед дітей.

Заступниця міністра наголосила, що діти є найуразливішою категорією суспільства. Так, у минулому році щодо неповнолітніх було вчинено понад 1740 кримінальних правопорушень, від яких постраждало 1998 дітей.

Нагадаємо, що столичні патрульні врятували 17-річного хлопця, який намагався вчинити самогубство.

Новини України: чому 17-річна спортсменка-чемпіонка зі Львова вчинила самогубство

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання