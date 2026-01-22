Найважчий день в енергосистемі: Шмигаль шокував заявою

Російські удари по енергетиці / © ТСН.ua

Сьогоднішній день був найважчим для енергосистеми України після блекауту у листопаді 2022 року.

Про це у четвер, 22 січня, заявив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, критична ситуація викликана сукупністю факторів, спричинених обстрілами російської терористичної армії — пошкодженням генераційного обладнання, розбитими розподільчими мережами й трансформаторами та постійними атаками ворога на енергомережу.

«Ситуація надважка. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення. НЕК „Укренерго“ для збереження цілісності енергосистеми була вимушена застосувати спеціальні графіки аварійних відключень», — зазначив міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що найскладніша ситуація — в Києві, Київській області та на Дніпровщині.

«Вдень над поверненням тепла в будинки Києва працювало 165 бригад, на нічну зміну заступають 83. Роботу суттєво ускладнюють безпекові умови — сьогодні ввечері в Києві пролунала 2000-на повітряна тривога за час воєнного стану», — повідомив він.

При цьому міністр зауважив, що втома і стрес від постійних терористичних атак Росії не може бути виправданням для випадків фізичної агресії щодо ремонтників.

«Ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше», — пояснив Шмигаль.

Міністр енергетики також нагадав, що ворог не тільки обстрілює інфраструктуру, але й намагається збурити суспільство за допомогою фейків та маніпуляцій, і закликав довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, що графіки відключення світла в Україні можуть застосовуватися ще 2-3 роки.