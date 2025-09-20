ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
407
Час на прочитання
2 хв

Найважчий літаючий птах Європи мешкає в Україні: що відомо та де побачити

У Херсонській та Запорізькій областях України можна зустріти дрохву — унікального птаха з Червоної книги.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дрохва євразійська. Фото Andrej Chudý / CC BY-SA 2.0

Дрохва євразійська. Фото Andrej Chudý / CC BY-SA 2.0

В Україні живе найбільший літаючий птах Європи — дрохва євразійська. Вона є найбільшим пернатим, який здатний злітати в нашій країні, і входить до числа найбільших птахів світу. Через рідкісність цей вид занесений до Червоної книги України.

Про це повідомила ветеринар-спеціаліст з лікування птахів Анастасія Кібець виданню УНІАН.

За словами експертки, дрохви вражають своїми розмірами. Самці зазвичай важать від 7 до 18 кілограмів, тоді як самки менші — від 4 до 8. Вага залежить від кормової бази та стану здоров’я окремої особини.

Дрохви — всеїдні. Вони живляться зерном, опалими фруктами й овочами. Крім рослинної їжі, птахи споживають молоду траву, комах, а також дрібних тварин — ящірок, змій та мишей.

Цікаво, що у дрохв лише три пальці на лапах — задній відсутній. Така будова допомагає їм швидко бігати. Хоча птахи здатні літати, у разі небезпеки вони частіше рятуються саме бігом.

В Україні дрохви найчастіше трапляються у степових районах півдня та Лівобережжя: у Херсонській і Запорізькій областях, а також у Криму. До повномасштабного вторгнення Росії їхня чисельність становила приблизно 800–1000 особин. Найбільша частина популяції мешкала на території заповідника «Асканія-Нова» у Херсонській області. Нині, через окупацію та пожежі, які виникали там від ракетних ударів, збереження виду опинилося під загрозою.

Навесні у самців дрохви відбуваються помітні зміни в зовнішності. На грудях з’являється рудуватий «комір», а з боків виростають білі «вуса». Такі ознаки роблять їх привабливішими для самок. Крім того, у цей час самці виконують демонстративні «танці», що також є елементом шлюбної поведінки.

Таким чином, дрохва — це унікальний птах-велетень, який не лише вражає своїми розмірами, а й залишається важливою частиною української степової природи. Водночас через війну та втрату природних територій його виживання нині під загрозою.

Нагадаємо, в Одеській області зафіксували рідкісного птаха — руду чаплю, занесену до Червоної книги України. Вид належить до зникомих у Європі й потребує особливої охорони.

Дата публікації
Кількість переглядів
407
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie