Найважчий літаючий птах Європи мешкає в Україні: що відомо та де побачити

Дрохва євразійська. Фото Andrej Chudý / CC BY-SA 2.0

В Україні живе найбільший літаючий птах Європи — дрохва євразійська. Вона є найбільшим пернатим, який здатний злітати в нашій країні, і входить до числа найбільших птахів світу. Через рідкісність цей вид занесений до Червоної книги України.

Про це повідомила ветеринар-спеціаліст з лікування птахів Анастасія Кібець виданню УНІАН.

За словами експертки, дрохви вражають своїми розмірами. Самці зазвичай важать від 7 до 18 кілограмів, тоді як самки менші — від 4 до 8. Вага залежить від кормової бази та стану здоров’я окремої особини.

Дрохви — всеїдні. Вони живляться зерном, опалими фруктами й овочами. Крім рослинної їжі, птахи споживають молоду траву, комах, а також дрібних тварин — ящірок, змій та мишей.

Цікаво, що у дрохв лише три пальці на лапах — задній відсутній. Така будова допомагає їм швидко бігати. Хоча птахи здатні літати, у разі небезпеки вони частіше рятуються саме бігом.

В Україні дрохви найчастіше трапляються у степових районах півдня та Лівобережжя: у Херсонській і Запорізькій областях, а також у Криму. До повномасштабного вторгнення Росії їхня чисельність становила приблизно 800–1000 особин. Найбільша частина популяції мешкала на території заповідника «Асканія-Нова» у Херсонській області. Нині, через окупацію та пожежі, які виникали там від ракетних ударів, збереження виду опинилося під загрозою.

Навесні у самців дрохви відбуваються помітні зміни в зовнішності. На грудях з’являється рудуватий «комір», а з боків виростають білі «вуса». Такі ознаки роблять їх привабливішими для самок. Крім того, у цей час самці виконують демонстративні «танці», що також є елементом шлюбної поведінки.

Таким чином, дрохва — це унікальний птах-велетень, який не лише вражає своїми розмірами, а й залишається важливою частиною української степової природи. Водночас через війну та втрату природних територій його виживання нині під загрозою.

