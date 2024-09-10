Найважча зима і зарплати військовим: головне з пресконференції прем'єра Шмигаля

Зокрема, прем'єр сказав, що держбюджет до кінця цього року потребує додаткових 500 мільярдів гривень на армію. Бо в плануванні цьогорічного кошторису закладали прогноз завершення війни на літо 2024-го.

Сьогодні, 10 вересня, на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив низку важливих заяв. ТСН.ua коротко зібрав найважливіші пункти з виступу українського прем'єра.

Найважча зима

Шмигаль попередив, що ця зима, ймовірно, стане найважчою за всю історію незалежності.

"Енергетична стійкість – один із наших найбільших викликів цієї зими та осені. Ми успішно подолали три опалювальні сезони, ця (зима) буде не менш важкою, можливо найважчою", - попередив премʼєр.

За його словами, наразі некоректно прогнозувати, скільки взимку не буде світла.

"Воюй або працюй": уряд вдосконалює систему бронювання

Прем'єр розповів, що Кабмін працює над вдосконаленням системи бронювання працівників від мобілізації.

"Мають бути дуже справедливі, прозорі, зрозумілі правила бронювання і відповідь, чому заброньований або працівник на тій чи іншій посаді не йде воювати. Усі речі зараз на зрізі з військовими доопрацьовуємо і, думаю, що найближчим часом ми їх запровадимо. Це не буде щось сенсаційне, очевидно, будуть зміни наявних параметрів бронювання для українців", – каже Шмигаль.

Повернення українців з-за кордону

За словами прем'єра, на початку повномасштабної війни 95% українців, які виїхали за кордон, мали намір повернутися в Україну. Однак на сьогодні їх частка зменшилася до менше ніж 80%. Наразі, за попередніми даними, за кордоном перебуває 7,5 млн українців.

Тому для заохочення людей повертатися додому створили нове Міністерство повернення українців.

Зарплати військовим і фінансування армії

Держбюджет до кінця цього року потребує додаткових 500 мільярдів гривень на армію. Бо в плануванні цьогорічного кошторису закладали прогноз завершення війни на літо 2024-го.

"Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є", – зазначив голова уряду.

Шмигаль визнав, що на 2025 рік грошей на війну поки нема.

"В 2025-й рік сьогодні фактично ми заходимо з нуля... Партнери не дають коштів на Збройні сили, ми маємо фінансувати це самостійно. Ми знаходимо ресурси як у запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах, але важливо, що Україна фінансує українську армію самостійно. Одним з джерел, ми бачимо, це збільшення військового збору", – додав він.

Пенсії

В Україні наступну індексацію пенсій проведуть у березні 2025 року – як це робили 2023-го і 2024-го. Уряд обіцяє знайти на це гроші.

Коли Україна вступить до ЄС

Шмигаль заявив, що мета держави – не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до Євросоюзу.

"Але загалом стратегічно ми розуміємо, що наш вступ до Євросоюзу має бути невід’ємною частиною справедливого миру. Це власне наша стратегічна мета", – сказав він.

Забруднення річки Сейм

Забруднення води у річці Сейм та мор риби сталися через цукровий завод у російському місті Тьоткіно, повідомив прем'єр. Росіяни скинули до водойми нечистости від роботи цукрового заводу.

Він запевнив у відсутності загрози для життя та здоров'я людей. Зокрема немає загрози і для водозаборів Чернігова на річці Десна, а також на річці Дніпро у Києві.

Новини ТСН 16:00 10 вересня. Шмигаль про зиму та енергетику, РФ під Покровськом, нове в Дії

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