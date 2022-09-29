Найважча зима в Європі: в уряді відповіли, чи готова Україна до опалювального сезону

За даними Мінрегіону, Україна готова до опалювального сезону на 88%. У першій декаді жовтня цей показник має наблизитись до 100%.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу.

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За його словами, голови майже 140 міст разом із Мінрегіоном та "Нафтогазом" провели посилену підготовку до зими. Розроблено антикризові плани кожної області.



За інформацією міністра Міненерго, наразі Україна має близько 2 млн тонн вугілля та майже 14 млрд куб. м газу. Шмигаль поставив завдання перед НАК "Нафтогаз" та Міненерго збільшити на початок опалювального сезону кількість газу, вугілля та мазуту.



Окрім цього, під час засідання заслухали керівника Держінспекції з енергетичного нагляду щодо ремонтних програм та керівника НКРЕКП щодо фінансового стану підприємств енергетичної галузі.

"Уся Європа готується до найскладнішої зими через агресію росії. Україна також має достойно та зібрано пройти цей опалювальний сезон. За результатами роботи Антикризового енергетичного штабу дано завдання максимально пришвидшитись у питанні накопичення енергоресурсів та розробити плани їх ощадливого використання в осінньо-зимовий період. Зокрема, розглянути можливості оперативного збільшення власного видобутку газу та вугілля, корегування енергобалансів та стимулювання зменшення споживання електроенергії в пікові години", - підкреслив Шмигаль.

Раніше писали, як почнеться опалювальний сезон 2022 року. Зокрема, коли увімкнуть тепло на Київщині, де в Україні його не буде.

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