Найважче півріччя в українській історії: що змінилося у грошових переказах з-за кордону

Якщо в попередні роки левову частку грошових переказів з-за кордону здійснювали трудові мігранти, то 2022 року тренди суттєво змінилися.

Відтепер міжнародні перекази стали повсякденною грошовою звичкою українців через війну та, як наслідок, численні переїзди за кордон. Згідно з даними UNHCR, від початку війни український кордон з іншими державами перетнули майже 8,8 млн осіб, а повернулися до України близько 3,3 млн.

За даними онлайн-сервісу міжнародних грошових переказів TransferGo, в першому півріччі 2022 року до України було переказано 270 млн євро. Кількість переказів зросла на 53%, а число нових користувачів, що зареєструвалися в сервісі, збільшилося на 88% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Загалом, кількість користувачів сервісу TransferGo у всьому світі вже досягла 4 млн клієнтів, серед яких майже 2 млн – це українці.

“В компанії TransferGo працюють понад 30 українців, тому ми маємо всі ресурси, щоб ідеально пристосувати сервіс до потреб українських користувачів. Нашою основною місією є допомогти працьовитим мігрантам надсилати гроші додому. Але цей рік нам показав, що TransferGo – це більше, ніж грошові перекази. Так, від початку війни в Україні ми уможливили безкоштовні грошові перекази перевіреним благодійним організаціям, долучилися до створення проєкту With Ukraine під патронатом Посольства України у Великій Британії. З нашою допомогою у Варшаві було створено кабінет терапії дітей-біженців з особливими потребами, а також було реалізовано багато інших ініціатив, що надійшли від наших співробітників. Ми дуже вболіваємо за Україну”, – ділиться СЕО та співзасновник сервісу Даумантас Двілінскас.

Серед країн-лідерів, звідки користувачі сервісу TransferGo переказували гроші на українські картки, незмінно залишаються Польща, Чехія, Німеччина, Велика Британія та Литва. Країни, які показали тенденцію стрімкого зростання кількості транзакцій на понад 100%, у порівнянні з першим півріччям 2021 року: Чехія (255%), Словаччина (125%), Іспанія (200%), Австрія (877%), Нідерланди (190%), Швеція (136%), Фінляндія (148%), Бельгія (119%) та Туреччина (1500%).

Суттєво знизився розмір середньої суми переказу: якщо 2021 року він становив близько 200 євро, то 2022-го сума середнього переказу зменшилась до 145 євро. Користувачі сервісу стали переказувати меншими сумами, але частіше.

Нагадаємо, в жовтні 2021 року НБУ зареєстрував міжнародну платіжну систему TransferGo, яка зможе забезпечити вигідні та швидкі перекази з України до Європи.

Про компанію TransferGo

TransferGo – один із перших міжнародних сервісів грошових переказів, який зупинив перекази до Росії після 24 лютого 2022 року та скасував комісію за миттєві перекази на українські картки та банківські рахунки.

Заснований 2012 року, TransferGo – один із найшвидших та найбезпечніших сервісів грошових переказів у Європі та перша загальноєвропейська компанія, яка може гарантувати, що гроші будуть доставлені одержувачу протягом 30 хв.