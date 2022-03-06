Найважче — у Тростянці та Охтирці: яка наразі ситуація на Сумщині

Найважче — у Тростянці та Охтирці: яка наразі ситуація на Сумщині

Проте тероборона Сумщини продовжує здобувати трофеї у вигляді зброї та важкої техніки. Сумська область продовжує тримати оборону.

На Сумщині найбільш складна ситуація у Тростянці, який захопили окупанти, та Охтирці. Там, як і в Маріуполі, люди потребують гуманітарного коридору. Та попри все Сумська область не здається ворогові.

Про це йшлося в ефірі телемарафону Uaразом.

Минулої доби область зазнавала ворожих авіаударів. Гул літаків, а потім потужні вибухи кілька разів здригали землю в обласному центрі. Під вородим прицілом опинялися об'єкти комунальної інфраструктури. Пошкоджено котельню, що опалює значну частину Сум.

В Охтирці почали ховати воїнів, загиблих під час бомбардування військової частини. Ворожі удари з повітря не припиняються. Міський голова Охтирки Павло Кузьменко розповів, що у місті намагаються відновити електропостачання на всіх вулицях. У центрі міста елекропостачання уже є.

"Тепла чекати не доводиться, адже ТЕС розбомбили. У місті створені групи, які допомагають населенню", — повідомив Кузьменко.

У Тростянці окупанти грабують крамниці, займаються мародерством по хатах місцевих, пиячать. За житловими будинками загарбники ховають "гради" та САУ, з яких гатять по Охтирці. Люди бояться виходити на вулицю, аби не стати випадковими жертвами окупантів. Місто оточене і залишається на межі гуманітарної катастрофи.

Без світла, води та зв'язку вже третю добу тримається Лебедин.

Проте тероборона Сумщини продовжує здобувати трофеї у вигляді зброї та важкої техніки. Сумська область продовжує тримати оборону.

Раніше повідомлялося, що російські військові грабують і стріляють по авто цивільних, що намагаються виїхати з Сум. Також повідомлялося, що на Сумщині окупанти зробили "живий щит" з селян для "охорони" зенітки С-300.