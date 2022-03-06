Найважче — у Тростянці та Охтирці: яка наразі ситуація на Сумщині

Проте тероборона Сумщини продовжує здобувати трофеї у вигляді зброї та важкої техніки. Сумська область продовжує тримати оборону.
На Сумщині найбільш складна ситуація у Тростянці, який захопили окупанти, та Охтирці. Там, як і в Маріуполі, люди потребують гуманітарного коридору. Та попри все Сумська область не здається ворогові.
Про це йшлося в ефірі телемарафону Uaразом.
Минулої доби область зазнавала ворожих авіаударів. Гул літаків, а потім потужні вибухи кілька разів здригали землю в обласному центрі. Під вородим прицілом опинялися об'єкти комунальної інфраструктури. Пошкоджено котельню, що опалює значну частину Сум.
В Охтирці почали ховати воїнів, загиблих під час бомбардування військової частини. Ворожі удари з повітря не припиняються. Міський голова Охтирки Павло Кузьменко розповів, що у місті намагаються відновити електропостачання на всіх вулицях. У центрі міста елекропостачання уже є.
"Тепла чекати не доводиться, адже ТЕС розбомбили. У місті створені групи, які допомагають населенню", — повідомив Кузьменко.
У Тростянці окупанти грабують крамниці, займаються мародерством по хатах місцевих, пиячать. За житловими будинками загарбники ховають "гради" та САУ, з яких гатять по Охтирці. Люди бояться виходити на вулицю, аби не стати випадковими жертвами окупантів. Місто оточене і залишається на межі гуманітарної катастрофи.
Без світла, води та зв'язку вже третю добу тримається Лебедин.
Проте тероборона Сумщини продовжує здобувати трофеї у вигляді зброї та важкої техніки. Сумська область продовжує тримати оборону.
Раніше повідомлялося, що російські військові грабують і стріляють по авто цивільних, що намагаються виїхати з Сум. Також повідомлялося, що на Сумщині окупанти зробили "живий щит" з селян для "охорони" зенітки С-300.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.