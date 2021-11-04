Найважчий пацієнт у відділенні: у Дніпрі рятують немовля з коронавірусом

Найважчий пацієнт у відділенні: у Дніпрі рятують немовля з коронавірусом

Вірус передався дитині від матері.

У Дніпрі новонародженому від матері передався COVID-19. За життя малюка борються дніпровські медики.

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Про це повідомляє "Дніпро обласний".

Маленький пацієнт зараз перебуває у реанімації COVID-відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Малюк народився 10 днів тому від мами, хворої на коронавірус.

Новонароджений вважається найважчим пацієнтом у COVID-відділенні.

У дитячій обласній лікарні у Дніпрі розгорнуто 20 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Усі вони підключені до системи подачі кисню. Наразі зайнято 80% місць.

Нагадаємо, що лікарка зі Львова розповіла, що щодня до лікарні надходить 6-9 дітей з коронавірусом.

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