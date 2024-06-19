Найважливіша подія сезону – літнє сонцестояння: чи справді настав переломний момент у війні

20 червня буде найважливіша подія цього місяця та й усього сезону – літнє сонцестояння, яке має важливе астологічне значення. Астрологиня пояснила, що це означає, розповіла, як ця дата вплине на життя та дала поради, що потрібно зробити, аби взяти від цієї дати усе.

Деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Найважливіша дата сезону

20 червня буде найважливіша подія місяця та й усього сезону – літнє сонцестояння – це астрономічна подія, яка має потужну енергетику та важливе астрологічне значення. Про це на своєму каналі розповіла астропсихологиня Анна Осипенко. Вона розглянула гороскоп події, її знаки та надала рекомендації, що робити в цей особливий період. Літнє сонцестояння включене до річного циклу сонячних подій. Чотири рази на рік Сонце перебуває в особливих положеннях щодо Землі: це весняне та осіннє рівнодення, літнє та зимове сонцестояння. Споконвіку кожен цей період втілює в собі щастя, радість, достаток і родючість. Цього року, який є високосним, літнє сонцестояння настає раніше ніж зазвичай – 20 червня. Висота підйому Сонця опівдні буде найвищою і зберігатиметься такою декілька днів. Це завмирання Сонця в найвищій точці неба і дало таку назву – літнє сонцестояння. Тобто можна стверджувати, що сонцестояння – це період 20-21 червня. Ніч буде найкоротшою за весь рік, а потім почне помалу збільшуватися. До кінця червня день буде вже на 5 хвилин коротшим, ніж 20-21 червня. До речі, для південної півкулі цього дня все навпаки – найкоротший день і найдовша ніч, початок астрономічної зими чи зимове сонцестояння.

Поради від астролога

Астролог пояснює, що для нас натомість найсильнішу енергетику літнє сонечко матиме в зеніті цими днями та радить в дні сонцестояння бути на природі, в ідеалі – біля води, щоб наповнитися всіма стихіями – вогнем (Сонце), землею (рослинність навколо та ґрунт під ногами), водою і повітрям. Достатньо буде побути опівдні кілька хвилин під відкритим сонечком, відчути його тепло та щиро подякувати. Довше не потрібно, будьте обережні з силою сонця літніми днями. А якщо буде хмарно – не переживайте, енергію Сонця ми отримаємо. Астрологиня зазначає, що період літнього сонцестояння визначає нашу долю на найближчі місяці, і змінити закладену програму ми зможемо лише 22 вересня – в осіннє рівнодення, коли день зрівняється з ніччю. Важливо, що початок пір року напряму пов’язаний з рівноденнями та сонцестояннями.

“З переходом Сонця в перший градус Овна розпочалася астрономічна весна. Далі Сонце пройшло вогняний Овен, земний Телець, закінчує свій рух повітряними Близнятами і з переходом до першого градусу Рака, а це буде 20 червня, розпочнеться астрономічне літо в нашій північній півкулі. Коли воно перейде до першого градусу Терезів, розпочнеться осінь, а з першим градусом Козорога – астрономічна зима. Ці знаки – Овен, Рак, Терези та Козоріг – утворюють кардинальний хрест у зодіаку. Ви могли чути про таке астрологічне поняття як кардинальні знаки. Ті люди, в картах яких ці 4 знаки найбільш заповнені, мають лідерські якості, вони авторитетні, ведуть інших за собою, знають, чого хочуть від життя, і вміють цього досягати”

Треба зустріти схід Сонця

Літнє сонцестояння відбувається третьої сонячної доби, символом якої є найвища праведність. Вона розпочинається о 04:46 – це час сходу Сонця на території Київщини. Якщо 20 червня ви зустрічатимете схід Сонця, з першим промінням треба подякувати за тепло і світло, а потім – загадати найзаповітніше бажання. Такий самий ритуал доречно буде виконати і 21 числа на світанку в той самий час (якщо ви живете в іншому регіоні, дізнайтеся, коли саме сходить Сонце у вашій місцевості).

“15-та місячна доба розпочнеться 20 червня о 20:18 – це критична місячна доба, символом якої є Змій і Шакал. Це середина циклу місяця, що свідчить про наближення циклу місяця у повні, яка відбудеться 22 червня. В 15-ту місячну добу в кожному з нас активізується внутрішній Змій спокуси, який приносить короткотривале задоволення, що змінюється довготривалим розчаруванням. Важливо в цей час не вестися на звабливі спокуси, особливо що стосується отримання влади над людьми. Треба приборкати пристрасті й бажання, зібратися з духом і зміцнити самодисципліну. Терпіння, смирення та миролюбство – девіз наступних трьох місяців”.

Що обов’язково треба зробити 20 червня

Астрологиня зазначила, що 20 червня о 23:51 Сонце зайде до знаку Рака. Перший градус цього знаку характеризується прагненням до таємних знань: любові до людей і радикальних змін. Промені добра, які ми будемо поширювати цього дня, повертатимуться до нас сторицею. Тому в цей час дуже важливо випромінювати добро та уникати конфліктів.

“Дуже важливо з відповідальністю зустрічати кожне літнє сонцестояння, адже коли Сонце заходить до першого градусу Рака, робить сприятливий аспект до Сонця України, яке перебуває в першому градусі Діви. Тому обовʼязково бажайте добробуту для нашої країни та думайте про наше світле майбутнє. Знак Рака символізує наше коріння, ставлення до своєї сімʼї, традицій. Наші предки дуже поважали періоди сонцестоянь. Вважалося, що без зустрічі Сонця в цей особливий період можна втратити його прихильність. Сонце втілювалося в багатьох символах. Навіть віночок – важлива деталь дівочого вбрання – символізує саме Сонце. Бог літнього Сонця називається Купайлом. Свято на його честь буде після літнього сонцестояння в ніч проти 24 червня”.

Що очікує на людей

В день літнього сонцестояння Сонце завжди перебуває в першому градусі Рака, але інші небесні тіла кожного року розташовані по-різному. Цього року біля Сонця на початку Рака перебуває Венера, яка відповідає за гармонію, фінанси й кохання. Також там є Меркурій, що курує комунікації та навчання. Вони посилюють дію Сонця і дарують нам протягом трьох місяців потенціал гарно засвоїти знання та познайомитися з хорошими людьми або навіть й зустріти своє кохання.

“Цього року Сонце має й напружену конфігурацію з Чорним місяцем і Нептуном, в яких між собою напружена опозиція. Можливі виклики від Всесвіту, що призведе до зневіри й сумнівів. Можна стати вразливими, пасивними та налаштуватися на негатив. Не виключений самообман. Дуже важливо не втрачати, з одного боку, віру, з іншого – здоровий глузд і критичне мислення”.

Що не варто робити

Також варто обмежити вживання алкоголю, який матиме занадто сильний вплив на психіку. Можливі метання від гордині та авторитарності до проблем із самовираженням. Дуже важливо в цей час працювати з власною особистістю, але водночас не подавляти інших. Реалізуйте власне "я" та підтримуйте адекватну самооцінку. Допомога іншим дуже важлива, але астрологиня зазначає, що варто памʼятати й про себе. На першому місці у нас маємо бути ми самі. Водночас 20 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Він був відомий своєю справжньою чернечою скромністю та твердим захистом православ’я. Методій Патарський активно протистояв єресям, особливо орігеністам. Його заарештували язичники, але він залишався непохитним у своїй вірі та був засуджений до смерті через обезголовлення 312 року. Цього дня виділяють три головні прикмети: ввечері більше, ніж зазвичай, кричать лебеді — буде дощ, Павук активно плете павутину до тепла, а якщо Жаба виповзла з води — задощить. Цього дня не радять відправлятися в дорогу, якщо ви знаєте, що на вас там не чекають, інакше вся подорож виявиться пустою. Заборонено рахувати гроші, тому що доведеться їх витратити на нікому не потрібні речі

Водночас цей день сприятливий для щиросердечної розмови чи примирення. Наші пращури вірили, що якщо набратися сміливості, то можна помиритися з давніми ворогами, що принесе в життя щастя.

Прогнози від мольфарів

Тим часом на ютуб-каналі “Український молитовник” оприлюднили прогнози мольфарів. Серед них пророче видіння старця Хризостома, у якому йдеться про найнебезпечніші дати для українців в червні. А саме: з 27-го по 29-те. За його словами, це ті дні, коли ворог України буде готовий завдати ударів, які нестимуть загрозу життю та безпеці як для українських громадян, так і для об'єктів інфраструктури. Крім цього, українців здивував прогноз мольфара Модеста з карпатського села. Той заявив, що що повномасштабна війна в Україні завершиться підписанням Росією капітуляції. За словами стАрця, саміт миру у Швейцарії став символом єдності Заходу заради України. Західні лідери усвідомили, що досягти сталого миру можна лише об'єднавшись. Перемогу Україні у війні наближатиме нова військова допомога. Ба більше, як передбачив старець, Росія почне втрачати свої позиції на фронті та світовій арені після саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня. За його словами, незабаром можуть розпочатися мирні переговори, оскільки ЗС РФ зазнаватимуть колосальних втрат. Росію на мирних переговорах представлятиме молодий політик, який підпише капітуляцію Кремля. Крім того, старець запевняє, що ЗСУ незабаром перейдуть у контрнаступ і зможуть відвоювати захоплені Росією території. А ясновидець Андрій Дуйко у коментарі ютуб-каналу "Мій світ" називає рік, коли може закінчитися війна.

”Я думаю, що скоро війна закінчиться. І я думаю, що це станеться наступного року – в січні-на початку лютого. Закінчення війни пов'язано з підписанням договорів".

Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на літнє сонцестояння 20 червня 2024 року розповідає, що Левам не варто закопувати свій талант у землю, а Близнятам слід краще працювати.

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