Найвідомішу українську книжку для дітей нарешті екранізують: подробиці

Українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков отримали права на екранізацію однієї з найвідоміших українських книжок для дітей – "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка. Продюсеркою картини стане Вероніка Степанчук.

Про це Роман Краснощок повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Моя улюблена книга дитинства, перший український дитячий бестселер і найкраща українська дитяча книга за версією Європейської комісії вперше за 60 років отримала змогу ожити на великих екранах у вигляді повнометражного фільму", – розповів він.

Режисер зізнався, що саме "Тореодори з Васюківки" виховала в нього з дитинства любов до кіно і вплинула на вибір професії.

"Як і більшість українських дітей, я мріяв побачити цей фільм ще з 12 років. Важко передати емоції і хвилювання під час адаптації сценарію, але цей процес вже незворотній!" – поділився Роман Краснощок.

Як повідомила "Українська правда", Роман Краснощок та Антон Чистяков здобули режисерську освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. У тандемі вони вже працювали над такими стрічками як "Останній день юності" (2021), "Виховання висотою" (2022) та "Ми вдома" (2023).

Чим відома трилогія "Тореадори з Васюківки"

Книжка "Тореадори з Васюківки", написана у 1960-х роках Всеволодом Нестайком, розповідає про двох друзів Яву та Павлушу, які мріють про всесвітню славу і для цього вигадують усілякі пригоди.

Один з епізодів книжки став основою короткометражки режисера Самарія Зелікіна, яка вийшла на екрани 1965 року. Повнометражну екранізацію пізніше намагався зробити український режисер Віктор Іванов, але радянська цензура заборонила цей проєкт.

За рішенням Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури, 1979 року трилогію Нестайка внесли до "Особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена" як один з найвидатніших творів сучасної дитячої літератури.

Двадцять років тому письменник адаптував свою трилогію до сучасних реалій. З книжок зникли радянські пережитки, які не зрозумілі дітям незалежної України.

Нагадаємо, від яких книжок про пригоди і дружбу ваші діти не зможуть відірватися. Ці твори навчать ваших дітей бути собою, не боятися нового, відстоювати справедливість і віддано та щиро дружити.

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