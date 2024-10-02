Найвища цінність – воля: португальський художник з піску створив картину на підтримку України (фото)

Українці дякують митцю та Португалії за непохитну підтримку.
Відомий португальський художник Вітор Рапозо створив картину на підтримку України. Традиційно він зобразив її на піску.
Про це пише МЗС України.
Український дух волі в Португалії
Як повідомили у відомстві, португальський художник Вітор Рапозо, який спеціалізується на піску, створив приголомшливий витвір на честь Дня захисників і захисниць України.
Цей піщане зображення на одному з пляжів Алгарве стало його сьомою роботою, присвяченою Україні.
"Унікальна філософія та спосіб життя, які втілює volia, – це те, що багато хто в усьому світі може прийняти та зробити частиною свого життя", – зазначили у МЗС.
Нагадаємо, картини на руїнах Харкова створює волонтер з Китаю. 25-річний Річард Чжунг приїхав до Харкова допомагати переселенцям із прифронтових районів області. Разом з іншими волонтерами він готує гарячі обіди, а у вільний час розмальовує потрощені висотки на Північній Салтівці. За кілька тижнів створив уже сім артоб’єктів.
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