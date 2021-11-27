Найвище розташована свічка пам'яті: на горі Піп Іван рятувальники вшанували жертв Голодомору (фото)

Свічку пам'яті рятувальники запалили в приміщенні колишньої обсерваторії "Білий слон".

На горі Піп Іван у суботу, 27 листопада, рятувальники вшанували жертв Голодомору, запаливши свічку пам'яті.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувльний пост у Facebook.

"Ми пам'ятаємо!", - йдеться у дописі.

facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Свічку пам'яті рятувальники запалили в приміщенні колишньої обсерваторії "Білий слон", яку вважають найвище розташованою спорудою в Україні.

У коментарях українці подякували рятувальникам за небайдужість.

facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, 27 листопада, у четверту суботу місяця, в Україні вшановують День пам'яті жертв голодоморів. Пам'ятна дата була запроваджена указом президента України 1998-го. 2006-го законом України Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом.

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