Найвище розташована свічка пам'яті: на горі Піп Іван рятувальники вшанували жертв Голодомору (фото)

Свічку пам'яті рятувальники запалили в приміщенні колишньої обсерваторії "Білий слон".
На горі Піп Іван у суботу, 27 листопада, рятувальники вшанували жертв Голодомору, запаливши свічку пам'яті.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувльний пост у Facebook.
"Ми пам'ятаємо!", - йдеться у дописі.
Свічку пам'яті рятувальники запалили в приміщенні колишньої обсерваторії "Білий слон", яку вважають найвище розташованою спорудою в Україні.
У коментарях українці подякували рятувальникам за небайдужість.
Нагадаємо, 27 листопада, у четверту суботу місяця, в Україні вшановують День пам'яті жертв голодоморів. Пам'ятна дата була запроваджена указом президента України 1998-го. 2006-го законом України Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом.
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