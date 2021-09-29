Найвищий показник від весни: за добу від коронавірусу в Україні померло 217 людей

Найвищий показник від весни: за добу від коронавірусу в Україні померло 217 людей

Загалом станом на 29 вересня жертвами недуги вже стали понад 56 тисяч українців.

За останню добу від коронавірусу померло 217 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні від весни.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 29 вересня.

Так само маємо зростання кількості нових діагнозів - понад 9,5 тисячі за минулу добу. Кожен 10 інфікований із Харківщини. Там найстрімкіші темпи поширення недуги. Загалом по Україні до лікарень потрапили майже три тисячі нових пацієнтів.

Нагадаємо, раніше керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко повідомив, що за останні два тижні рівень смертності від COVID-19 в Україні збільшився більш ніж удвічі. Однак, за його словами, у KSE не очікують, що вони зростатимуть у такому ж різкому співвідношенні. Зокрема, експерти прогнозують, що зростання смертності має сповільнитися, але, незважаючи на це, вона все ж продовжить зростати.

Коронавірус в Україні: за минулу добу зафіксували 217 летальних випадків

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