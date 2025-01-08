Найвищий показник за останні 5 років: українці масово закривають ФОПи – причини

Дослідження показало, де саме бізнесів закрилося найбільше.

Впродовж 2024 року в Україні закрили майже 210 тис. ФОПів, що є найвищим показником за останні 5 років.

Про це свідчать дані дослідження YouControl.Market.

Причинами масового закриття ФОП фахівці називають економічні труднощі, зміни у податковому законодавстві та міграційні процеси.

Також стало відомо, що найбільше ФОПів закрилися у Києві, Полтавській та Вінницькій областях.

Де найбільше бізнесів перестали функціонувати

Найбільша кількість закриттів ФОПів традиційно спостерігалася у столиці. В Києві припинили діяльність понад 27 тис. підприємців. Водночас столиця залишається лідером за кількістю нових реєстрацій – близько 40 тис. Регіони з найвищим приростом закритих ФОПів порівняно з 2023 роком:

Полтавська область – приріст 57,2% (8,1 тис. закритих ФОПів у 2024 році);

Кіровоградська область – приріст 55% (4,5 тис.);

Вінницька область – приріст 45% (8,4 тис.).

Нагадаємо, в Україні відновили послугу закриття ФОП через портал "Дія". У Мінцифри нагадали, що зареєструватися підприємцем через застосунок можна усього за 15 хвилин.

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