Найвищий показник за останні 5 років: українці масово закривають ФОПи – причини

Дослідження показало, де саме бізнесів закрилося найбільше.
Впродовж 2024 року в Україні закрили майже 210 тис. ФОПів, що є найвищим показником за останні 5 років.
Про це свідчать дані дослідження YouControl.Market.
Причинами масового закриття ФОП фахівці називають економічні труднощі, зміни у податковому законодавстві та міграційні процеси.
Також стало відомо, що найбільше ФОПів закрилися у Києві, Полтавській та Вінницькій областях.
Де найбільше бізнесів перестали функціонувати
Найбільша кількість закриттів ФОПів традиційно спостерігалася у столиці. В Києві припинили діяльність понад 27 тис. підприємців. Водночас столиця залишається лідером за кількістю нових реєстрацій – близько 40 тис. Регіони з найвищим приростом закритих ФОПів порівняно з 2023 роком:
- Полтавська область – приріст 57,2% (8,1 тис. закритих ФОПів у 2024 році);
- Кіровоградська область – приріст 55% (4,5 тис.);
- Вінницька область – приріст 45% (8,4 тис.).
Нагадаємо, в Україні відновили послугу закриття ФОП через портал "Дія". У Мінцифри нагадали, що зареєструватися підприємцем через застосунок можна усього за 15 хвилин.
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