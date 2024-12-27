"Найвищий рівень винного на фронті – комбриг": Жорін закликав створити нарешті дивізії

Сьогодні в українській армії діє така система, що передбачає спускання завдань згори до безпосередніх виконавців через усі рівні командування. В такій системі потім дуже важко знайти винуватця, якщо щось пішло не так або завдання була встановлено неправильно. А найвищий рівень "винного" за все, що відбувається на фронті – командир бригади.

Таку думку висловив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю "Громадському радіо".

"Дуже сподіваюся, що нарешті почують і хоча б тестово створять дивізії. Є низка бригад, які давно готові працювати в такому форматі", – наголосив військовий.

Він додав, що кілька бригад, об'єднаних у дивізію, зможуть взяти на себе більшу зону відповідальності.

"Натомість дивізія могла б самостійно себе забезпечувати, підсилювати, ухвалювати свої кадрові рішення тощо. А не втрачати час у спробах зібрати всі придані підрозділи докупи, ще й відповідати потім за всі помилки", – підсумував Максим Жорін.

Нагадаємо, за словами президента України, генерали повинні бути в окопах і бачити своїх солдатів. Зеленський додав, що зміни в управлінських підходах в армії, зазначені у Плані внутрішньої стійкості України, передбачають, зокрема, зменшення бюрократії у війську.

Читайте також: