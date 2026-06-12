Найвища зарплата піхотинця у світі: Зеленський розкрив деталі масштабної трансформації армії

Міноборони запроваджує нові контракти та рекордні виплати для військових / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Кабінет міністрів України у п’ятницю, 12 червня, презентував детальний план масштабної військової реформи, спрямованої на посилення війська та збереження життів захисників. Головним нововведенням стануть безпрецедентні фінансові стимули для бійців на передовій та прозорі правила проходження служби за контрактом.

Про деталі цих кроків щодо трансформації армії повідомив президент України Володимир Зеленський.

Найвища зарплата піхотинця та фінансові зміни

Згідно з новим планом, українські піхотинці стануть найбільш високооплачуваними бойовими фахівцями у світі. Глава держави офіційно анонсував масштабне підвищення зарплат для військових, яке безпосередньо залежатиме від кількості та складності виконуваних бойових завдань. Рівень виплат для бійців першої лінії в середньому становитиме 300 000 гривень на місяць, а максимальна сума виплат для штурмовиків зможе сягати 460 000 гривень.

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«Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці», — зазначив Володимир Зеленський.

Кожен день перебування бійця безпосередньо на позиціях додатково оцінюватиметься у 10 000 гривень. За участь в ударно-пошукових діях захисники отримуватимуть 20 000 гривень щодня, а доба безпосередніх штурмових дій принесе військовому 40 000 гривень. Суттєві фінансові зміни торкнуться і військовослужбовців у тилу, чиє мінімальне грошове забезпечення зросте з 20 000 до 30 000 гривень.

Також у рамках реформи держава планує рівно у 2 рази збільшити посадові оклади для командирів бойових підрозділів. Перші оновлені доплати військовослужбовці очікують отримати вже в червні 2026 року після затвердження відповідного механізму Кабінетом Міністрів.

Наразі у відомстві та Кабміні активно обговорюють, як правильно розподілити кошти, щоб забезпечити стабільність фінансування на тлі трансформації. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що новий проєкт масштабної реформи армії буде офіційно представлений усім народним депутатам уже найближчими тижнями.

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Нові типи контрактів, технології та рекрутинг

Міністерство оборони запроваджує 3 нові типи угод для проходження служби: піхотно-штурмовий на 10 або 14 місяців, а також бойовий та базовий контракти терміном на 24 місяці. Після успішного завершення контракту держава гарантує кожному військовому надійну відстрочку від подальшої мобілізації на термін від 6 місяців. Чинні контрактники зможуть перепідписати угоди на нових умовах із врахуванням уже відслуженого часу.

Окрему увагу ініціатори змін приділили справедливому підходу до ветеранів, які найдовше воюють на передовій. До кінця 2026 року розпочнеться процес поступового звільнення зі служби тих бійців, які провели найбільше часу на бойових позиціях. Для штурмовиків і піхотинців також запровадять систему мішн-контрол для підтвердження перебування на позиціях, гарантування виплат і швидшого пошуку поранених.

Паралельно з цим влада готує серйозне спрощення переведень в армії через мобільний застосунок «Армія+», що дозволить бійцям автоматично переходити в межах своєї ділянки фронту. Також Україна планує відкрити ринок рекрутингу для залучення іноземних добровольців через приватні компанії, щоб легіонери складали понад 50 відсотків від загальної кількості штурмовиків. Для оцінки роботи бригад впровадять систему з понад 160 показниками ефективності, а для тих, хто у СЗЧ, відкриють обмежене в часі вікно повернення.

Концепція реформи та ситуація з ТЦК

Нагадаємо, раніше команда Міністерства оборони вже презентувала народним депутатам масштабну реформу військової служби для ознайомлення з концепцією змін. Тоді йшлося про суттєве підняття базових окладів та нові умови фінансового заохочення для тих, хто виконує завдання безпосередньо на першій лінії фронту.

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Розробники концепту наголошували, що ці оновлення не будуть стосуватися самих процесів мобілізації чи діяльності військкоматів. Головною метою реформи є створення чітких термінів служби до 2 років та надання гарантованого відпочинку для військових після отримання поранень.

Водночас реформа ТЦК, на думку уряда, зараз не на часі. Прем’єр-міністерка назвала заплановану реформу Територіальних центрів комплектування найскладнішою, тому до її реалізації держава перейде лише після повного врегулювання питань оплати праці військовослужбовців.

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