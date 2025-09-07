Найжорстокіша атака РФ по Україні за всю війну: де лунали вибухи, що відомо про жертв та постраждалих

Україна пережила потужну атаку / © Getty Images

У ніч проти 7 вересня Росія здійснила наймасштабніший повітряний удар від початку повномасштабної війни проти України. За даними Повітряних сил України, агресор застосував 818 засобів повітряного нападу, зокрема у список потрапили ударні дрони, балістичні і гіперзвукові ракети. Попри рекордну атаку Росії по Україні, сили протиповітряної оборони змогли знищити або подавити 751 ціль, що становить понад 90% усіх запущених засобів ураження.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічний удар.

Київ та область

У Святошинському районі Києва було влучання в 9- та 16-поверхівку. Загинуло дві людини, серед них — немовля. Ще 18 людей постраждали.

Після масованої російської атаки обмежено рух транспорту однією з вулиць у Святошинському районі.

У столиці атакували житлові будинки / © Associated Press

Також у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено 4-поверховий житловий будинок.

Під удар потрапив Кабмін / © Getty Images

Через масовану атаку дронів у Броварах Київської області постраждала 18-річна дівчина, її госпіталізували. У кількох районах пошкоджені будинки, а у Фастівському — стайня, там загинуло семеро коней.

Зрання прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що будівля Кабміну пошкоджена через атаку. У своєму повідомленні вона закликала світ дати зброю, щоб захистити українців від ворожих ударів.

Пожежа у центрі Києва / © Associated Press

Дніпропетровщина

Уночі та вранці російські війська завдали ударів по кількох районах Дніпропетровщини за допомогою дронів, ракет та артилерії. Внаслідок атак є жертви та поранені, а також значні руйнування цивільної інфраструктури.

У Кривому Розі через атаки БпЛА та ракет сталось кілька пожеж, пошкоджені багатоповерхівки, підприємство та адмінбудівля. Троє чоловіків отримали поранення.

На Нікопольщині загинув 54-річний чоловік. Ще один чоловік постраждав.

Одеська область

В Одесі під атакою перебувала цивільна інфраструктура та житлова забудова, зайнялося кілька пожеж. Постраждало троє осіб.

Унаслідок влучань пошкоджений багатоповерховий житловий будинок — вогнеборці ліквідували загоряння на верхньому поверсі.

Також виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту. Пожежі ліквідовані.

«Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися», — повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Як пише Думська, внаслідок дронової атаки на Одесу постраждав Палац спорту. Як зазначає видання, це вже не перший випадок пошкодження будівлі. В результаті прильоту двох балістичних ракет в Одесі 25 березня минулого року в Палаці спорту частково обвалилася стеля і було зруйновано понад 1200 квадратних метрів скління.

Полтавська область

На Полтавщині в Кременчуцькому районі пошкоджений будинок, автомобіль та підприємство. У Кременчуці — дорожнє покриття мосту через Дніпро. У Полтавському районі уламки дрона пошкодили адміністративну будівлю.

Запоріжжя

Уночі регіон атакували «Шахеди». За даними очільника ОВА Івана Федорова, виникла пожежа на підприємстві площею майже 1000 квадратних метрів, є пошкодження будівель.

Підприємство зазнало руйнувань, на щастя, люди не постраждали.

Крім того, ворог атакував Оріхівську громаду. Жінка та чоловіки загинули.

РФ вгатила КАБами

Росіяни також вгатили керованими авіабомбами по Новопавлівці.

«Зруйновані будинки. Є загибла, пошуково-рятувальні роботи тривають», — уточнив він.

Сумська область

Неспокійно було і на Сумщині — там загинула жінка, серед постраждалих 9-річна дитина.

На Сумщині виникли пожежі через атаку / © ДСНС

Зрання стало відомо, що російські загарбники пізно ввечері, 6 вересня, атакували намети з цивільними людьми у передмісті Путивльської громади.

«Мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію. Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка — ще до приїзду медиків», — повідомив Олег Кальченко, очільник ОВА.

На Хмельниччині також гриміли вибухи, ОВА повідомила про атаку дронами. На Херсонщині окупанти вбили одну людину, понівечили інфраструктуру та житлові будинки.