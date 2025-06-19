Назарій Гусаков уперше прокоментував скандал зі зборами: що він сказав

Назарій Гусаков

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Львівський активіст Назарій Гусаков, хворий на спінальну м’язову атрофію (СМА), відкинув звинувачення у використанні коштів зі зборів на його лікування не за призначенням.

Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

З його слів, він відкривав збори, заявляючи, що «збирає на те, аби жити якомога довше» — тобто це, мовляв, включало не тільки ліки, а й, зокрема, допомогу в побуті.

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«Найбільша моя проблема — і я її визнаю — що я ніколи не відокремлював свої власні кошти і кошти зі зборів. Я просто ставився до тих коштів, як на допомогу собі, аби якнайдовше жити», — пояснив Гусаков.

Він також розповів, що торік міська рада забезпечила йому 28 флаконів препарату «Еврісді» на рік, а цього року — 20. Однак, мовляв, їх йому не вистачає, адже приблизно він потребує 40. Саме тому додаткові він закуповував власним коштом.

Тож іще до того, як почати збори, він лікувався за власні гроші і «коштом покеристів, які живуть у Латвії». Останні нібито надсилали йому кошти на його криптогаманець і роблять це досі.

«Якщо я не помиляюся, цей покерист — власник великої букмекерської контори, і мені кошти надходили безпосередньо з, напевно, ігрових їхніх рахунків», — каже чоловік.

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Щодо відсутності звітів, він сказав, що, «коли мав залишок, робив пожертви іншим людям, хворим на СМА, і військовим».

Нагадаємо, у соцмережах розгорівся скандал навколо хворого на СМА львівського активіста Назарія Гусакова — волонтери звинувачують його у шахрайстві та вимагають надати звіти за отриману допомогу.

Зокрема, волонтери закидають Гусакову ненадання звітів про витрати зібраних мільйонів і виявили, що він мав обіг у криптовалюті.

Ситуацію зі скандалом прокоментував мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що Назарій Гусаков став першим дорослим львів’янином, який безкоштовно почав отримувати препарат «Еврісіді» для пацієнтів із СМА завдяки меморандуму, який Львівська міська рада підписала із компанією-виробником «Рош Україна».

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Назарію Гусакову поставили страшний діагноз 30 років тому, коли йому було всього 1 рік і 2 місяці. Спінальна м’язова атрофія (СМА) вражає мʼязи, що відповідають за ковтання, тримання голови, рухові функції та дихання.