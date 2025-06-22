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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Назарій Гусаков, запідозрений у шахрайстві зі зборами на лікування, виїхав з України

Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі, щодо можливих випадків шахрайства.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Назарій Гусаков

Хворий на СМА Назарій Гусаков / © Facebook Назарія Гусакова

Міністерство внутрішніх справ встановлює місцеперебування львів’янина Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві під час зборів на лікування. Відомо, що він виїхав з України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своїй доповіді президенту України Володимиру Зеленському.

За словами очільника МВС, тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі, щодо можливих випадків шахрайства.

«За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій», — повідомив у своєму дописі в соцмережі Facebook український президент.

За інформацією МВС, Гусаков залишив територію України 13 червня.

Наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.

«Дуже важливо — відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь», — наголосив Володимир Зеленський.

Раніше ТСН.ua розповідав про скандал із Назарієм Гусаковим, який страждає від смертельного генетичного захворювання — спінальної м’язової атрофії.

31-річного чоловіка запідозрили у махінаціях зі збором грошей на лікування. Зокрема, у жертводавців виникли сумніви, що він витрачає їх за призначенням.

У Львівській міськраді запевняють, що до кінця 2025 року повністю покрили потребу в дорогавртічних ліках для Назарія Гусакова. Однак зборів він не припинив поширювати в соцмережах збори на лікування, при цьому смертельно хворий чоловік звертався за допомогою до відомих медійників.

У Мережі припустили, що частина грошей зі свого криптогаманця, де накопичилося 2,7 млн грн, могла бути витрачена на азартні ігри, включно зі ставками на спорт.

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