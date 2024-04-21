Назавжди 20: колеги показали відео із поліцейським Максимом Зарецьким, якого розстріляли на Вінниччині

У Вінницькій області двоє військових напали на поліцейських, один із правоохоронців загинув.

У Вінницькій області у ніч проти 20 квітня двоє військових здійснили напад на патрульних. Внаслідок стрілянини загинув 20-річний працівник поліції Максим Зарецький. Ще один поліцейський, капітан Максим Шарапанський, отримав поранення. Нападників оголосили у розшук.

Поліція Вінницької області у пам'ять про загиблого Максима Зарецького опублікувала відео-спогад.

"Вічна пам’ять. Назавжди 20", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Максим Зарецький від 2021 року навчався у Національній академії внутрішніх справ. Він півтора роки служив у секторі реагування патрульної поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління. Хлопець був єдиним сином у батьків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одного вбили, іншого – поранили! На Вінниччині нападники відкрили вогонь по поліцейських

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