"Назавжди з Росією": Путін відвідав окупований Крим

Під час візиту російського президента на рейді Севастополя зупинився військовий фрегат ВМФ РФ.

У четвер, 4 листопада, коли в Російській Федерації відзначають державне свято - День національної єдності, президент Росії Володимир Путін відвідав тимчасово окупований Севастополь.

Як повідомляє агентство ТАРС, у своєму виступі після покладання квітів до Меморіалу в Карантинній бухті господар Кремля заявив, що “Крим і Севастополь тепер назавжди з Росією”.

У своїй промові Володимир Путін зробив уже традиційний екскурс в історію, нагадавши, що на початку ХVII століття Росія перебувала “на межі втрати свого суверенітету, могла назавжди зникнути з карти Європи та світу”, але, за його словами, народ Росії цього не допустив і, “об'єднавшись у лавах ополчення Мініна та Пожарського, відстояв рідну землю, позбавився інтервентів, загарбників і зрадників, відновив сильну владу...”.

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“Наша країна знову знайшла історичну єдність. Цей живий, нерозривний зв’язок особливо гостро відчуваєш, звичайно ж, тут, у Севастополі, у Криму. Вони назавжди тепер з Росією”, — запевнив присутніх на церемонії Путін.

Серед осіб, які супроводжували російського президента, були “губернатор” окупованого Севастополя Михайло Развожаєв і повпред очільника Кремля в Південному федеральному окрузі Володимир Устінов.

За даними агентства, під час візиту Путіна на рейді Севастополя зупинився російський фрегат “Адмірал Макаров”.

Як повідомляє у Twitter видання Кримінформ, довкола території, де відбувалися заходи за участю Путіна, було посилено охорону та заходи безпеки через пандемію коронавірусу. Під час своєї промови російський президент перебував на значній відстані від своєї аудиторії.

Владимир Путин на мемориале памяти героев Гражданской войны в Севастополе. Журналисты смогли понаблюдать за происходящим с вооооот такого расстояния. Зато ракурс необычный pic.twitter.com/39u9hIV90B — Крыминформ (@crimeainform) November 4, 2021

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму вирішили посилити карантинні обмеження. У зв'язку з цим від 25 жовтня жителям незаконно анексованого півострова у віці від 65 років заборонили виходити з дому.

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