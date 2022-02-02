"Назавжди залишиться в наших серцях": в Одесі померла головна лікарка дитячої лікарні №2

"Назавжди залишиться в наших серцях": в Одесі померла головна лікарка дитячої лікарні №2

Що стало причиною смерті - наразі невідомо.

Головна лікарка Одеської міської дитячої лікарні №2 Тетяна Рижикова померла 1 лютого.

Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Одеської ОДА.

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"Вся медична спільнота Одещини та колектив Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації сумують з приводу важкої та непоправної втрати світлої людини Тетяни Іванівни", – йдеться у повідомленні.

Колеги жінки кажуть, що вона була доброю та співчутливою людиною: "Тетяна Іванівна назавжди залишиться в наших серцях добрим другом, доброзичливою колегою, надійним порадником та професіоналом своєї справи".

Наразі офіційно про причину смерті не повідомляється. Однак місцеве видання "Думська" пише, що жінка померла від ускладнень коронавірусної інфекції.

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Нагадаємо, у Львові від ускладнень коронавірусу помер відомий художник.

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