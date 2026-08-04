Наземні укриття не врятують від прямого удару ракети: військовий пояснив, де безпечніше ховатися

Укриття

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Наземні укриття здатні захистити людей переважно від уламків, однак вони не гарантують безпеки у разі прямого влучання крилатої або балістичної ракети.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив військовослужбовець ЗСУ Дмитро Биков.

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За його словами, найбільш безпечним місцем під час повітряної тривоги залишаються спеціально облаштовані підземні сховища, а також відновлені підвали житлових будинків.

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«Підвал — це все одно варіант вижити при ударні хвилі. Я не кажу про пряме влучання», — наголосив військовий.

Він також зауважив, що під час ракетної небезпеки не варто покладатися лише на наземні захисні споруди, адже їхні можливості є обмеженими.

«Вони складуться, і люди там, на жаль, загинуть», — констатував Биков.

Раніше ми повідомляли, що під час повітряної тривоги українці мають право перебувати в укриттях разом зі своїми домашніми тваринами. Це право закріплене наказом Міністерства внутрішніх справ. При цьому власникам рекомендують мати переноску, повідець та намордник (для конкретного переліку порід), щоб не створювати незручностей. Річ у тім, що навіть вихована та спокійна собака може злякатися вибухів чи великого скупчення людей.

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