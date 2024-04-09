Нажилися на 150 тис. доларів: у Польщі група українців дурила людей через онлайн-магазини

Злочинна група у складі шести осіб обдурила 425 осіб, вкравши з їхніх рахунків близько 600 тис. злотих (приблизно 150 тис. доларів).

Прокуратура у Лодзі (центр Польщі) висунула обвинувачення 31-річному громадянинові України за керування злочинною групою, яка, використовуючи підроблені посилання на сайти, незаконно отримувала реквізити платіжних карток.

Про це повідомляє Wnp.pl.

За інформацією Окружної прокуратури в Лодзі, раніше обвинувачення було висунуто ще п’ятьом громадянам України.

Група діяла з другої половини 2021 року. Зловмисники надсилали покупцям товарів, зокрема жіночого одягу та аксесуарів, посилання на підроблені інтернет-сайти з можливістю оплати. Відтак жертви, надаючи свої реквізити, несвідомо надавали доступ до банківських рахунків. А зловмисники виплачували з рахунків значно вищі суми за пропоновану вартість товару.

У деяких випадках зловмисники отримували на дані ошуканих людей банківські кредити. За вкрадені кошти зловмисники, зокрема, купували криптовалюту.

Суд арештував 31-річного керівника злочинної групи на три місяці. Йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили псевдоволонтерку за вчинення шахрайства на 1,2 мільйона гривень. 26-річна мешканка Кривого Рогу проводила збори грошей нібито для ЗСУ. Зловмисниця використовуючи фейкові акаунти в соціальних мережах, робила оголошення щодо термінового збору грошей на благодійні потреби.

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